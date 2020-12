Redcomm Indonesia Raih Penghargaan Internasional

Jumat, 4 Desember 2020 | 20:51 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Di pengujung 2020, CampaignAsia kembali mengumumkan pemenang Agency of The Year 2020 untuk Asia Pasifik. Kegiatan tahunan ini merupakan penghargaan internasional bergengsi untuk pelaku industri periklanan, media dan komunikasi yang diadakan sejak 1990 untuk kawasan Asia Pasifik (Apac), Europe, Middle East, Africa (EMEA) dan Inggris Raya (UK).

Pada tahun ini, Redcomm Indonesia meraih Gold untuk kategori Indonesia Digital Agency Of The Year 2020. Ini merupakan penghargaan Gold ke-3 yang diterima Redcomm dalam tiga tahun berturut-turut. Redcomm Indonesia juga meraih Silver untuk kategori Independent Agency of the Year.

“Ini membuktikan bahwa agensi lokal dan independent tidak kalah bersaing dengan agensi multinasional. Penghargaan ini membuat tim kami semakin terpacu memberikan yang lebih baik kepada para mitra," kata CEO Red Communication Damon Hakim, dalam siaran pers, Jumat (4/12/2020).

Penghargaan Agency of The Year dinilai dari berbagai sudut mulai pertumbuhan bisnis, kekuatan tim, kultur perusahaan, hasil karya, inovasi, serta kontribusi terhadap masyarakat dan industri.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pandemi juga memaksa panitia mengumumkan para pemenang secara daring dari yang sebelumya diadakan secara langsung di Singapura.

“Kami berharap dapat terus berinovasi bersama brand-brand di Indonesia, dan berkontribusi bagi industri periklanan, komunikasi, dan kreatif di Tanah Air,” pungkas Damon.

Sumber:BeritaSatu.com