Harga Emas Turun, tetapi Naik Secara Mingguan

Sabtu, 5 Desember 2020 | 07:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun tipis pada akhir perdagangan Jumat (4/12/2020), menyusul aksi ambil untung setelah naik tiga hari berturut-turut. Namun harapan stimulus baru AS mendukung daya tarik emas sebagai lindung nilai inflasi dan mempertahankan kenaikan mingguan pertamanya dalam empat pekan terakhir.

Kontrak harga emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange, turun US$ 1,10 atau 0,06% menjadi US$ 1.840,00 per ounce. Emas membukukan keuntungan mingguan lebih dari 3%.

"Setelah kenaikan tiga hari yang luar biasa, emas mengalami aksi ambil untung menjelang level teknis utama di US$ 1.850, dianggap sebagai rintangan yang signifikan karena sangat tangguh sebagai dukungan selama dua bulan terakhir," kata Kepala Perdagangan Derivatif Logam Dasar dan Mulia BMO, Tai Wong.

"Reaksi emas terhadap laporan penggajian AS yang lemah -direspons aksi jual - menunjukkan para pemburu harga murah mungkin puas untuk saat ini," katanya.

BACA JUGA Emas Menguat Didorong Harapan Stimulus dan Pelemahan Dolar

Lapangan pekerjaan di AS bulan November bertambah 245.000, atau jauh di bawah perkiraan konsensus Dow Jones sebesar 440.000. Tingkat pengangguran sesuai ekspektasi turun menjadi 6,7% dari 6,9%. Data bertambahnya lapangan pekerjaan ini paling sedikit dalam enam bulan.

Namun, beberapa investor melihat angka ini sebagai hal positif karena dapat menekan anggota parlemen bergerak maju dengan stimulus fiskal tambahan.

Sementara dolar menuju minggu terburuk sejak awal November, membuat harga emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

Harga logam mulia lainnya, perak pengiriman Maret naik 11,6 sen atau 0,48% menjadi US$ 24,253 per ounce. Platinum pengiriman Januari naik US$ 34,2 atau 3,29% menjadi US$ 1.072,8 per ounce.

Sumber:CNBC