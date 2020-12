Harga Minyak Brent Dekati US$ 50 Dipicu Harapan Stimulus AS

Sabtu, 5 Desember 2020 | 08:33 WIB

New York, Beritasatu.com - Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Jumat (4/12/2020) dengan Brent mendekati US$ 50 per barel dipicu ekspektasi paket stimulus ekonomi AS dan kemungkinan vaksin corona. Hal ini mengesampingkan peningkatan pasokan dan kenaikan jumlah korban tewas akibat Covid-19.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari, bertambah 54 sen atau 1,11% menjadi US$ 49,25 per barel. Kontrak Brent mencapai level tertinggi sejak awal Maret di US$ 49,92 per barel.

Sementara harga minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, terangkat 62 sen menjadi US$ 46,26 per barel, setelah menyentuh level tertinggi US$46,68 per barel.

Kedua acuan minyak telah naik selama lima minggu berturut-turut, dengan harga Brent naik 1,7% dan harga minyak mentah AS naik 1,9%.

Rencana bantuan virus corona bipartisan senilai US$ 908 miliar mendapatkan momentum di Kongres AS.

“Kami lebih tinggi, meskipun ada peristiwa yang sangat buruk, ini semua tentang stimulus,” kata Direktur Energi Berjangka Mizuho, Bob Yawger, di New York.

OPEC+ pada Kamis (3/12/2020) menyetujui mengurangi pemangkasan produksi minyak mulai Januari sebesar 500.000 barel per hari dengan kenaikan lebih lanjut yang belum ditentukan setiap bulannya.

OPEC+ diperkirakan akan melanjutkan pemotongan hingga Maret, setelah mundur dari rencana untuk meningkatkan produksi sebesar 2 juta barel per hari.

Kenaikan ini berarti grup tersebut akan mengurangi produksi sebesar 7,2 juta barel per hari, atau 7,0% dari permintaan global mulai Januari, dibandingkan dengan pemotongan saat ini sebesar 7,7 juta barel per hari.

Jumlah rig minyak AS naik lima rig menjadi 246 rig, tertinggi sejak Mei, kata perusahaan jasa energi Baker Hughes Co.

