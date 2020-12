Panca Mitra Ekspor Enam Kontainer Produk Olahan Udang ke Pasar Global

Senin, 7 Desember 2020 | 16:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan pengolahan udang, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) menjadi satu dari 133 eksportir yang ditunjuk pemerintah mengikuti acara pelepasan ekspor produk olahan Indonesia ke pasar global yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor belum lama ini.

"Perusahaan bersyukur dapat menjadi satu dari 133 eksportir yang tersebar di 16 provinsi yang mengikuti pelepasan ini," ujar Direktur Operasional PT PT Panca Mitra Multiperdana Tbk Suyud Kusrinto dalam keterangan yang diterima Senin (7/12/2020).

Menurut Suyud, ada enam kontainer produk PT Panca Mitra Multiperdana yang disertakan dalam acara pelepasan ekspor senilai US$ 1 juta. Selama ini, perusahaan yang berlokasi di Situbondo, Jawa Timur ini rata-rata melakukan ekspor sebanyak 100 hingga 120 kontainer per bulan. Mayoritas pangsa pasarnya 70% Amerika Serikat, 25% Jepang, dan 5% Eropa dan Asia lainnya, seperti Singapura dan Hong Kong. "Kapasitas produksi hasil jadi PT PMMP per bulan rata-rata berjumlah 1.700 hingga 2.000 ton dengan rata-rata bahan baku yang masuk per hari sebanyak 80 hingga 100 ton," kata dia.

BACA JUGA Melantai di Bursa, Panca Mitra Bidik Dana IPO Rp 300 Miliar

Dia mengtakan, produk yang dihasilkan, mulai frozen raw shrimp, frozen cooked shrimp, sushi ebi, nobashi, tempura dan breaded shrimp atau udang tepung, cooked shrimp ring sampai skewers. “Kinerja perusahaan tetap bagus yang disebabkan pasar kita mayoritas adalah ritel, dimana selama pandemi Covid-19 ritel menjadi salah satu industri yang diuntungkan, terutama di AS yang menyerap produk yang kita baik secara online dan offline” ujar dia.

PT Panca Mitra Multiperdana beroperasi di atas lahan seluas hampir 17 hektare dengan lima fasilitas produksi yang terintergrasi. Selain itu, perusahaan juga turut aktif dalam memberdayakan masyarakat sekitar Situbondo dan Bondowoso dengan jumlah

karyawan sekitar 5.500 orang.

Rencananya kata dia, pada akhir bulan ini perusahaan akan melaksanakan go public dan melakukan pencatatan saham perdana (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan target IPO US$ 170-180 juta.

Sumber:BeritaSatu.com