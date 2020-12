Emas Melonjak 1,4% Dipicu Harapan Stimulus AS

Selasa, 8 Desember 2020 | 07:23 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak ke level tertinggi dalam dua minggu pada akhir perdagangan Senin (7/12/2020) didukung ekspektasi stimulus fiskal di Amerika Serikat (AS) saat kasus Covid-19 melonjak.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange naik US$ 26 atau 1,41% menjadi US$ 1.866,00 per ounce, rebound dari penurunan US$ 1,10 atau 0,06$ menjadi US$ 1.840,00 akhir pekan lalu (4/12/2020).

"Rencana stimulus telah membantu menstabilkan pasar emas ketika lebih banyak uang yang dipompa ke dalam sistem keuangan menyebabkan inflasi," kata analis senior Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Anggota parlemen AS berusaha menuntaskan kesepakatan menyuntikkan bantuan yang telah lama ditunggu-tunggu melalui rancangan undang-undang (RUU) stimulus sebesar US$ 908 miliar.

Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi yang dapat diakibatkan dari langkah-langkah stimulus besar yang dikeluarkan pada 2020, telah melonjak lebih 22% sepanjang tahun ini.

Sementara AS menjatuhkan sanksi dan larangan perjalanan pada 14 pejabat Tiongkok atas dugaan perannya dalam diskualifikasi Beijing terhadap legislator oposisi terpilih di Hong Kong.

Emas juga mendapat dukungan tambahan ketika pembicaraan tentang Brexit antara Inggris dan Uni Eropa selama akhir pekan menyebabkan tidak ada kesepakatan perdagangan. Apalagi kasus Covid-19 di Amerika Serikat terus meningkat.

Sementara itu, Inggris ditetapkan menjadi negara pertama yang meluncurkan vaksin Pfizer/BioNTech Covid-19 minggu ini.

Logam lainnya, perak pengiriman Maret naik 54,1 sen atau 2,23 % menjadi US$ 24,794 per ounce. Platinum pengiriman Januari turun US$ 23,4 atau 2,18% menjadi US$ 1.049,4 per ounce.

Sumber:CNBC