Lonjakan Bitcoin Belum Tersaingi Instrumen Investasi Lain

Selasa, 8 Desember 2020 | 20:43 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan memicu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menyebabkan tekanan ekonomi, termasuk instrumen investasi dan pelindung nilai. Namun memasuki kuartal IV-2019 investasi mulai pulih.

Salah satunya bitcoin yang mengalami pemulihan hingga 386% per awal Desember 2020. Di mana saat Maret 2020 Bitcoin jatuh ke Rp 58 juta dan saat ini telah naik mencapai Rp 282 juta. Sementara investasi emas Antam naik 17,5% dari Rp 810.000 ke Rp 952.000 per gramnya di bulan Desember 2020. Adapun Indeks Saham Gabungan (IHSG) pulih 47,65% dari 3,937 ke 5.813 per saat ini.

“Hingga saat ini, pemulihan signifikan pada Bitcoin belum tersaingi instrumen investasi lainnya. Dalam pertumbuhannya, registrasi nasabah baru serta jumlah transaksi Bitocto sendiri secara eksponensial mulai meningkat," kata CEO Bitocto Exchange (PT Triniti Investama Berkat) Milken Jonathan dalam siaran pers, Selasa (8/12/2020).

BACA JUGA Bitcoin Sentuh Harga Tertinggi Selama Dua Tahun Terakhir

Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan bitcoin dan aset kripto lainnya, serta dukungan pemerintah untuk mengawasi melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga membantu industri blockchain dan cryptocurrency di Indonesia.

Saat ini, Bitcoin sedang berusaha mencapai target US$20,000 atau setara Rp 283,6 juta setelah menembus ketinggian sepanjang masanya di Rp 282 juta pada pembukaan bulan Desember 2020.

"Dengan maraknya masyarakat yang mulai berminat untuk mengenali Bitcoin dan aset kripto lainnya, baik untuk diperdagangkan ataupun investasi, Bitocto Exchange hadir mempermudah masyarakat dengan deposit sebesar Rp 50 000. Oleh sebab itu, para pemula bisa menjadi lebih percaya diri untuk mulai berinvestasi," kata Milken.

Sumber:BeritaSatu.com