Harga Emas ke Level Tertinggi 2 Minggu Ditopang Harapan Stimulus

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas naik ke level tertinggi dua minggu pada akhir perdagangan Selasa (8/12/2020), didukung meningkatnya ekspektasi lebih banyak stimulus fiskal AS untuk memerangi dampak ekonomi akibat virus corona. Hal ini didukung pelemahan dolar.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange, bertambah US$ 8,9 atau 0,48% menjadi US$ 1.874,90 per ounce.

"Kami tidak terlalu jauh dari level tertinggi, dan begitu mulai mendapatkan stimulus atau gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana ini semua akan terjadi, emas akan terus bergerak tinggi," kata ahli strategi pasar senior RJO Futures, Daniel Pavilonis.

Meningkatkan daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya, indeks dolar menghentikan penurunannya, tetapi masih mendekati posisi terendah multi-tahun.

Di tengah meningkatnya kasus virus corona, Kongres AS akan memberikan suara minggu ini pada rancangan undang-undang pendanaan sementara satu minggu untuk memberi anggota parlemen lebih banyak waktu guna mencapai kesepakatan tentang bantuan Covid-19.

Emas, yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah meningkat lebih dari 23% tahun ini, diuntungkan suku bunga yang mendekati nol dan risiko inflasi yang lebih tinggi akibat stimulus besar-besaran secara global.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Maret turun 5,8 sen atau 0,23% menjadi US$ 24,736 per ounce. Platinum pengiriman Januari turun US$ 12,4 atau 1,18% menjadi US$ 1.037 per ounce.

