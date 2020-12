Bursa Asia Menguat Didukung Peluncuran Vaksin di Inggris

Rabu, 9 Desember 2020 | 09:03 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Rabu (9/12/2020) didukung peluncuran vaksin Covid-19 di Inggris, sehingga memicu optimisme investor.

Nikkei 225 di Jepang naik 0,94% dan indeks Topix menguat 0,62%. Indeks Kospi Korea Selatan bertambah 1,04% setelah pembukaan pasar.

Di Australia, ASX 200 naik 0,79% dengan sebagian besar sektor diperdagangkan lebih tinggi. Saham Rio Tinto naik 0,46%, Fortescue menguat 1,3% dan BHP bertambah 0,69%.

Pergerakan bursa Asia mengikuti kenaikan di Wall Street yang mencatat rekor tertinggi sepanjang masa. S&P 500 ditutup di atas 3.700 untuk pertama kalinya.

Inggris memberikan vaksin Covid-19 kepada publik pada Selasa (8/12/2020) menjadikannya negara pertama di dunia yang melakukan vaksinasi massal. Suntikan Pfizer-BioNTech memperoleh persetujuan darurat dari regulator obat Inggris minggu lalu dan diberikan kepada petugas kesehatan garis depan, pekerja panti jompo dan mereka yang berusia di atas 80 tahun.

"AS juga diharapkan memberikan otorisasi penggunaan darurat dari FDA (BPOM AS)," kata Direktur Ekonomi National Australia Bank, Tapas Strickland.

Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS mengatakan data uji coba vaksin Pfizer konsisten dengan rekomendasi yang diajukan badan tersebut untuk penggunaan darurat.

Investor juga mengamati dengan negosiasi stimulus fiskal tambahan AS karena kasus infeksi virus korona di negara itu terus meningkat.

Mata Uang dan Minyak

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir diperdagangkan pada 90,965, naik dari 90,752.

Yen Jepang ditransaksikan pada US$ 104,14. Di tempat lain, dolar Australia juga di level US$ 0,7413.

Harga minyak sedikit lebih rendah pada Rabu pada jam perdagangan Asia. Minyak mentah AS turun 0,07% menjadi US$ 45,57 per barel. Patokan global Brent naik sekitar 0,12% pada US$ 48,85.

Sumber:BeritaSatu.com