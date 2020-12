Wapres Apresiasi IKM Lewat Upakarti dan IGDS 2020

Kamis, 10 Desember 2020 | 18:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menyelenggarakan acara penganugerahan penghargaan Upakarti dan penghargaan Seleksi Desain Terbaik Indonesia (IGDS) 2020 sebagai bentuk apresiasi kepada insan yang berdedikasi dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), dan ekonomi kreatif yang mencipta desain produk industri terbaik.

“Dedikasi dan pencapaian para penerima penghargaan Upakarti dan IGDS dapat menjadi semangat untuk terus berkarya dan berprestasi, serta menginspirasi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat industri,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin, mengawali sambutannya di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (10/12/2020).

Ma’ruf menjelaskan, kemajuan Indonesia merupakan kerja keras 3,8 juta IKM. Untuk itu, pembangunan daya saing IKM perlu dukungan dan sinergi seluruh pihak, mulai pemerintah pusat maupun daerah, asosiasi, lembaga riset dan perguruan tinggi, hingga swasta.

Pada acara ini, Ma’ruf Amin juga mengapresiasi pelaku IKM yang bangkit dan kembali melanjutkan aktivitasnya. “IKM mampu beradaptasi dengan cepat di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19. Hal ini patut mendapat apresiasi dan dukungan serius, sehingga ke depan IKM kita bisa mencapai kemajuan yang diharapkan,” tuturnya.

Wapres menyampaikan harapan dan ajakan untuk melangkah bersama guna memajukan perekonomian nasional demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa penghargaan Upakarti telah dilaksanakan sejak 1985 dengan tujuan meningkatkan kesadaran, mendorong motivasi serta prakarsa masyarakat, lembaga/oganisasi atau perusahaan, untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan IKM. "Penghargaan Upakarti 2020 mencakup dua kategori, yaitu Jasa Pengabdian dan Jasa Kepeloporan," kata dia.

Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Kemperin Gati Wibawaningsih, menyebutkan, mekanisme pemberian penghargaan Upakarti dilakukan melalui lima tahap yakni pengumuman melalui media, pendaftaran, penilaian melalui seleksi administrasi, penetapan dan penganugerahan.

”Dari total 151 usulan peserta penghargaan Upakarti, telah ditetapkan 10 yang terdiri dari lima penerima kategori Jasa Pengabdian, dan lima penerima kategori Jasa Kepeloporan,” ucap Dirjen IKMA.

IGDS 2020

Sementara penyelenggaraan IGDS telah dimulai sejak tahun 2001 dengan tujuan untuk mendorong partisipasi desainer dan perusahaan industri untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas desain produk industri, serta dalam mengembangkan produk terbaik melalui peningkatan kualitas desain kebaruan dan inovasi, serta berkarakter Indonesia.

Menperin menjelaskan, penghargaan IGDS 2020 mencakup dua kategori yakni Design Product diberikan atas desain produk industri berkualitas dan kategori Design Concept diberikan atas konsep desain produk industri berkualitas baik dalam bentuk purwarupa/prototipe dan/atau sampel produk.

Gati menambahkan, mekanisme pemberian Penghargaan IGDS 2020 dilakukan melalui delapan tahap. Dari total 386 pendaftar pada IGDS tahun 2020 ini, telah ditetapkan penerima untuk kaegori Design Product kategori Good Design sebanyak 19 produk, kategori Best 20 sebanyak 16 produk, kategori People’s Choice sebanyak satu produk, kategori Best 3 sebanyak tiga produk, dan kategori Grand Award sebanyak satu produk. Sedangkan Penerima Penghargaan IGDS 2020 Design Concept kategori Best 3 sebanyak tiga produk, dan kategori Grand Award sebanyak satu produk.

”Jumlah pendaftar IGDS terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi untuk berkarya dan mengikuti Penghargaan IGDS,” ungkap Gati.

