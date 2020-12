Dubes Kim: Hubungan AS-Indonesia Alami Momentum Positif

Jumat, 11 Desember 2020 | 16:56 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / WBP

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Kim, saat menyampaikan paparan dalam acara bertajuk 8th US-Indonesia Investment Summit yang digelar secara virtual oleh Kamar Dagang Amerika di Indonesia (AmCham Indonesia) dan Kamar Dagang AS, Jumat (11/12/2020). (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Kim, mengatakan hubungan bilateral AS dan Indonesia saat ini mengalami momentum positif dalam semua aspek termasuk ekonomi. Keterlibatan aktif kedua negara terlihat dari saling tukar kunjungan antara para pejabat kedua negara.

Di antaranya, kehadiran Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Gedung Putih bertemu Presiden AS Donald Trump dan terakhir kedatangan Plt Menteri Pertahanan AS Christopher Miller ke Jakarta.

“Tantangannya kita harus memanfaatkan energi dan momentum positif ini. Hal inilah yang membuat tim saya dan Kedutaan Besar berjalan bersama Anda, memastikan kita melakukan setiap hal yang dibutuhkan demi mendapatkan peluang dan benar-benar menggunakan momen positif ini sebaik-baiknya,” kata Kim dalam acara bertajuk 8th US-Indonesia Investment Summit yang digelar secara virtual oleh Kamar Dagang Amerika di Indonesia (AmCham Indonesia) dan Kamar Dagang AS, Jumat (11/12/2020).

Dubes Kim mengatakan keterlibatan otoritas kedua negara memberikan perbedaan besar dalam hubungan AS dan Indonesia. Kim mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan konkret bagi investasi asing di Indonesia. “Saya pikir banyak hal yang terjadi dalam hubungan kita,” katanya.

Namun, Kim menyadari faktanya nilai perdagangan bilateral AS dan Indonesia masih relatif kecil dibandingkan potensi pasar kedua negara, yaitu US$ 30 miliar (Rp 514 triliun). AS merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar ketiga di dunia, sedangkan Indonesia terbesar keempat di dunia.

Menurut Kim, dalam perspektif AS, pemerintahnya ingin meningkatkan bisnis di setiap pasar termasuk pasar di Indonesia. Dia mengatakan komunikasi yang baik antara kabinet AS dan Indonesia bisa menyelesaikan masalah itu.

“Itu saja memperlihatkan tantangan yang kita hadapi, tapi kita telah semakin kuat, memiliki komitmen lebih dalam, baik Washington maupun Jakarta. Hubungan lebih dalam, kita berharap bisa diterjemahkan menjadi hasil yang konkret,” kata Kim.

