Industri Performa Tidak Bagus Diusulkan Kena Tarif Gas di Atas US$ 6

Jumat, 11 Desember 2020 | 17:40 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perindustrian (Kemperin) bisa mengusulkan indutri dengan performa tidak bagus bisa dikenakan harga gas naik menjadi US$ 6,5 per million british thermal units (MMBTU)-US$ 7 per MMBTU. Adapun saat ini enam sektor yakni pupuk, oleochemical, baja, keramik, petrokimia, kaca dan sarung tangan karet dikenakan tarif murah yakni US$ 6 per MMBTU.

"Jika performa tidak bagus, ada perusahaan yang dinaikkan (harga gas) menjadi US$ 6,5 per MMBTU-US$ 7 per MMBTU," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemperin, Muhammad Khayam, dalam Oil & Gas Stakeholders Gathering 2020.

BACA JUGA Kemperin Terus Kawal Realisasi Penurunan Harga Gas Industri

Dalam keterangan yang diterima Jumat (12/11/2020) disebutkan kebijakan harga gas sebesar US$ 6 per MMBTU ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Perpres ini menyatakan bahwa penurunan harga gas harus diiringi kenaikan kontribusi pajak kepada negara.

Khayam mengatakan, pemerintah mendorong industri yang mendapatkan penurunan harga gas untuk melakukan ekspansi dan efisiensi. Harapannya akan memberi kontribusi pajak.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan harga gas industri sebesar US$ 6 per MMBTU yang berlaku mulai 1 April 2020.

Kemeprin sebelumnya optimistis, penurunan harga gas industri tersebut bakal mengatrol produktivitas dan utilitas sektor manufaktur di dalam negeri. Hal ini sesuai tekad pemerintah dalam upaya memacu kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan energi, termasuk mendorong agar harganya bisa kompetitif.

Sumber:BeritaSatu.com