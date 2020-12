Westin Hotels & Resorts Perkuat Pasar di Indonesia

Senin, 7 Desember 2020 | 19:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Surabaya, Beritasatu.com - Westin Hotels and Resorts by Marriott International memperkuat bisnisnya di Indonesia dengan membuka secara resmi The Westin Surabaya, Senin (7/12/2020). Mengusung pilar dasar Eat Well, Move Well, dan Sleep Well, pembukaan hotel baru ini akan menghadirkan pengalaman istimewa.

"Kami senang dapat membuka hotel Westin keempat di Indonesia, sekaligus memperluas identitas wellbeing brand ini kepada masyarakat lokal dan pelancong. Pembukaan ini menandai hotel Marriott International ke-57 di Indonesia, untuk semakin memperkuat komitmen kami dalam melebarkan sayap di kawasan ini," ujar President, Asia Pacific (excluding Tiongkok), Marriott International, Rajeev Menon dalam konferensi virtual Senin (7/12/2020).

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia Surabaya terkenal lewat berbagai arsitektur kolonial dan monumen bersejarah, di antaranya Tugu Pahlawan. "Surabaya merupakan kota dengan perpaduan klasik dan modern dimana pengunjung dapat mempelajari sejarah dan budaya kota serta menikmati pengalaman kuliner modern," kata dia.

Hotel ini berdeketan dengan Monumen Kapal Selam Surabaya, dan Tunjungan Plaza. Para tamu juga akan memiliki akses langsung ke salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, The Pakuwon Mall. Hotel baru ini menjadi tempat ideal bagi pecinta golf karena dikelilingi Pakuwon Golf & Family Club dan Bukit Darmo Golf. "Tamu yang menginap dapat berelaksasi dan mengembalikan produktivitas sambil menikmati keindahan yang ditawarkan di kota ini," kata dia.

Area Vice President untuk Indonesia, Marriott International Ramesh Jackson mengatakan dengan siluet arsitektur melengkung, The Westin Surabaya menghadirkan pemandangan kota Surabaya 270 derajat dari club lounge dan restoran. Bangunan yang berlokasi di area perbatasan kota, merepresentasi sebuah gerbang menyambut pengunjung. "Surabaya salah satu kota terpenting di Indonesia, pembukaan The Westin Surabaya menandai sebuah babak baru yang menarik bagi kita semua," ujar dia.

The Westin Surabaya dilengkapi 204 kamar dan suite yang luas, dengan fasilitas Heavenly® Bed dirancang untuk merevitalisasi tubuh dan pikiran. Hotel ini juga memiliki lounge tertinggi di seluruh kota, Sky Lounge di lantai 28.

The Westin Surabaya juga dilengkapi ruang pertemuan seluas 9.000 meter persegi dan Grand Ballroom terbesar di Jawa Timur. Fasilitas Grand Ballroom dan 18 pilihan ruang serbaguna berkapasitas lebih dari 3.100 orang.

"Memadukan keindahan alam, kota, dan budaya, Surabaya dengan cepat menjadi tujuan yangpopuler di wilayah tersebut. Kehadiran The Westin Surabaya semakin memperkuat standar baru perhotelan di kota ini, sekaligus menginovasi cara wisatawan menikmati kebahagiaan di ibu kota Jawa Timur," ujar Complex General Manager of The Westin Surabaya & Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah, Alamsyah Jo.

Sumber:BeritaSatu.com