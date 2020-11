Indodax Tuntaskan Festival Film Pendek

Senin, 16 November 2020 | 12:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indodax atau Indonesia Bitcoin and Crypto Exchange, kembali berhasil menggelar festival film pendek dalam Indodax Short Film Festival 2020 (ISFF 2020). Ini merupakan pergelaran festival film pendek kedua kalinya yang diadakan Indodax.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, para sineas muda di Tanah Air antusias dalam mengikuti ISFF 2020. Peningkatan jumlah peserta tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. “Acara ini berlangsung sangat meriah. Peserta antusias dan film-film yang mereka sajikan lebih berkualitas dari tahun lalu,” kata Oscar dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2020).

Oscar yang juga menjadi juri ISFF 2020 menjelaskan gelaran ini merupakan cara Indodax untuk mengembalikan semangat kaum milenial lewat industri perfilman. Ia menyadari bahwa industri perfilman di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sedang lesu akibat dampak virus corona atau Covid-19.

“Maka dari itu, kita mengambil tema ‘Optimis’. Indodax membangkitkan semangat anak muda lewat perfilman. Para peserta yang merupakan para sineas muda juga tentunya ikut membangkitkan semangat Indonesia,” imbuhnya.

ISFF 2020 menampilkan 247 film dimana jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun lalu. Para dewan juri di antaranya Fajar Nugros, Naya Anindita, Dennis Adishwara, Anjas Maradita dan Oscar Darmawan. Dewan juri mengatakan, ada beberapa penilaian yang menjadi pertimbangan juri di ISFF 2020 yaitu ide cerita, pendalaman karakter, sinematografi, dan editing. Setelah juri melakukan penilaian dan penghitungan, maka berikut ini nama-nama pemenang dan hadiah yang didapatkan

Best Cinematography, hadiah Rp 15 juta yakni Kitiran dari Komunitas Film Klaten, Best Actress, hadiah Rp 5 juta Ketuk Hati yang Terkutuk dari Matamorfosa Pictures, Most Advertising, hadiah Rp 10 juta Ketuk Hati yang Terkutuk dari Matamorfosa Pictures, Most Views, hadiah Rp 10 juta Bumi dari Meraki Visual, Best Actor hadiah Rp 5 juta Bumi dari Meraki Visual, Best Director, hadiah Rp 20 juta Bumi dari Meraki Visual, dan Best Short Film hadiah Rp 35 juta Pengarepan dari Renjana Picture.

