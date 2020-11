Kasus Aktif Covid-19 RI Lebih Rendah dari ASEAN, Eropa, dan AS

Selasa, 17 November 2020 | 20:33 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Wiku Adisasmito mengatakan penanganan Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan hasil positif.

"Dilihat data per 8 November 2020, kasus aktif Covid-19 di Indonesia berada pada level 12,6% atau lebih rendah dibandingkan kasus aktif dunia 27,16%," kata Wiku Adisasmito dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Selain itu, lanjut Wiku, dibandingkan negara-negara lainnya seperti Malaysia dan Myanmar di Asia Tenggara, lalu Prancis, Belgia, Jerman, Swiss serta Amerika Serikat (AS), kasus aktif Indonesia juga lebih rendah. "Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia sudah on the track. Bahkan dengan rendahnya angka kasus aktif di Indonesia, kita juga berperan dalam menekan kasus aktif di tingkat global," ujar Wiku Adisasmito.

Namun Wiku mengingatkan capaian ini tidak boleh membuat Indonesia lengah. Justru harus terus meningkatkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Wiku, Indonesia dapat belajar dari negara-negara lainnya yang telah mampu menekan kasus aktif seperti Thailand dan Singapura. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam membantu upaya pemerintah menekan kasus positif ini dengan secara disiplin, dan mematuhi protokol kesehatan. "Ingat protokol kesehatan melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari potensi penularan Covid-19," tutur Wiku Adisasmito.

Ditegaskannya, Indonesia adalah bangsa yang besar, oleh karena itu bila Indonesia berhasil menekan kasus aktif, maka Indonesia telah berkontribusi dalam menekan kasus aktif dunia. Di sisi lain, apabila pemerintah dan masyarakat Indonesia lengah, maka Indonesia akan memberikan dampak yang buruk pada penanganan Covid-19 di dunia.

Sumber:BeritaSatu.com