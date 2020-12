Menkes: Vaksin Covid-19 yang Tiba di RI Segera Dapat Persetujuan BPOM

Senin, 7 Desember 2020 | 11:03 WIB

Oleh : Dina Manafe / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Minggu (6/12/2020) sekitar pukul 21.00 WIB. Vaksin tersebut adalah Sinovac dalam bentuk jadi asal Tiongkok.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, mengatakan 1,2 juta dosis vaksin yang baru tiba ini adalah bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis jenis SARS Cov-2 inaktivasi. “Selanjutnya vaksin segera dilakukan persetujuan emergency use authorization (EUA) oleh Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) sesuai scientific dan ketentuan perundang-undangan,” kata Menkes dalam konferensi pers terkait kedatangan vaksin Covid-19, Senin (7/11).

Menkes mengatakan, vaksin Covid-19 tersebut saat ini dalam proses packing list sebagai bagian pemeriksaan kualitas, termasuk dokumen vaksin rival report. Pengisian dokumen juga dilakukan dengan lengkap dan benar sesuai hasil pemeriksaan fisik vaksin. Pemeriksaan fisik barang harus dilakukan dengan teliti dan cermat untuk memastikan status vaksin yang diterima dalam kondisi baik, tidak ada yang rusak dan suhu selama perjalanan sesuai prosedur. “Kalau ada barang yang rusak segera kita sampaikan kepada penyedia vaksin dengan melampirkan rival report vaksin,” kata Menkes.

Diketahui, vaksin Sinovac adalah satu dari enam vaksin yang ditetapkan pemerintah untuk dilakukan vaksinasi di Indonesia. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) 9860 yang diteken Menkes pada Kamis (3/12/2020), enam jenis vaksin tersebut diproduksi oleh PT Biofarma (Sinovac), Astrazeneca, Sinopharm (China National Pharmaceutical Group Corporation), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, kedatangan vaksin Covid-19 ini bentuk dari komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 demi kesehatan dan kebangkitan ekonomi.

Pemerintah memastikan informasi terkait pelaksanaan vaksinasi/imunisasi Covid-19 terus disampaikan kepada masyarakat secara akurat dan pro-aktif.

Sumber:BeritaSatu.com