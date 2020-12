Menkes: Pemerintah Hanya Beli Vaksin yang Terbukti Aman Sesuai WHO

Senin, 7 Desember 2020 | 11:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 1,2 Juta dosis vaksin Covid-19 tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Minggu (6/12/2020) sekitar pukul 21.00 WIB. Vaksin ini adalah Sinovac dalam bentuk jadi asal Tiongkok.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan bahwa vaksin yang dibeli pemerintah terbukti aman dan sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO). “Pemerintah hanya menyediakan vaksin yang terbutki aman dan lolos sesuai dengan rekomendasi WHO,” kata Menkes pada konferensi secara virtual “Kedatangan Vaksin Covid-19”, Senin (7/12/2020).

Selanjutnya, kata Menkes, Biofarma telah memastikan kendaraan pendingin untuk vaksin Covid-19 ini dalam kondisi baik sehingga monitoring suhu dalam perjalanan dari bandara sampai ke gudang vaksin dapat terjaga baik. Demikian pula gudang vaksin yang telah disiapkan dengan kapasitas yang dapat menampung vaksin serta sesuai standar prosedur operasional (SOP) rantai dingin.

Dikatakan Menkes, untuk vaksin kirimin pertama ini akan dipergunakan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan karena berisiko tinggi tertular. Mereka adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di fasilitas pelayanan kesehatan.

Kementerian Kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten dan kota. Selanjutnya data sasaran tersebut dimasukkan dalam tim sistem informasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), yang akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name by address. Pelaksanaan distribusi vaksin sesuai prosedur cara distribusi obat yang baik (CDOB) untuk menjamin kualitas vaksin sampai diterima oleh masyarakat.

Sesuai rencana distribusi vaksin Covid-19 khususnya untuk vaksin program pemerintah, vaksin kiriman pertama ini akan didistribusikan ke gudang vaksin dinas kesehatan provinsi. Untuk selanjutnya diedarkan ke dinas kesehatan kabupaten dan kota. Dari sana akan diedarkan ke fasilitas kesehatan atau titik-titik fasilitas pelayanan vaksinasi/imunisasi Covid-19 apabila vaksinasi dilaksanakan.

“Semoga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat segera dilaksanakan tepat waktu, berjalan dengan baik dan lancar sehinggga penanggulangan pandemi Covid-19 ini dapat segera diatasi. Memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar tetap sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan pulih dan ekonomi bangkit,” kata Menkes.

Meskipun vaksin telah tiba di Tanah Air dan vaksinasi akan segera dilaksanakan, menurut Menkes, protokol kesehatan jangan sampai diabaikan. "Tetap ingat pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan," kata dia.

