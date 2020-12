Vaksinasi Covid-19 Dimulai dari Pulau Jawa dan Bali

Kamis, 10 Desember 2020 | 22:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama akan diprioritaskan untuk kelompok rentan di sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Tahap awal vaksinasi ini menggunakan pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis dari Sinovac dengan jenis vaksin inaktivasi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, dua wilayah ini didahulukan dengan pertimbangan jumlah penduduk besar dan memiliki kasus Covid-19 tertinggi dibanding daerah lain. Sebanyak 60% populasi Indonesia berada di dua wilayah ini. “Pertimbangan Pulau Jawa dan Bali adalah jumlah penduduk terbesar dan konfirmasi positif yang tinggi,” kata Menkes pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI membahas kesiapan vaksinasi Covid-19, Kamis (10/12).

Diketahui, kelompok prioritas pertama yang akan mendapatkan vaksin adalah tenaga kesehatan, dan tenaga kesehatan penunjang di fasilitas kesehatan. Berdasarkan rekomendasi ITAGI dan WHO SAGE, vaksinasi diprioritaskan untuk seluruh tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria. Tetapi apabila ketersediaan vaksin terbatas di awal, maka target sasaran adalah kelompok berisiko. Dalam hal ini mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan. Rencananya vaksin 1,2 juta dosis yang sudah tiba di Indonesia diberikan pertama kepada tenaga kesehatan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

Selanjutnya, sasaran vaksinasi akan diperluas ke tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di 27 provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali menggunakan 1,8 juta dosis dalam kemasan produk jadi yang direncanakan akan tiba akhir Desember 2020 atau Januari 2021 mendatang. Data-data tenaga kesehatan sendiri sudah tersedia by name by address. Adapun kriteria penerima vaksin adalah tanpa komorbid, dan berusia 18-59 tahun sesuai indikasi vaksin yang disetujui oleh Badan POM, dan penduduk berisiko tinggi terinfeksi.

Menkes mengatakan, untuk vaksinasi secara nasional ditargetkan mencakup 107 juta orang atau 67% dari 167 juta penduduk berusia 18-59 tahun. Vaksinasi ini diberikan melalui dua skema, yaitu vaksin program (dibiayai pemerintah) dan vaksin mandiri (biaya mandiri). Sebanyak 32,1 juta orang masuk dalam skema program, dan 75 juta skema mandiri. Sasaran yang divaksinasi untuk skema program adalah tenaga kesehatan, pelayan publik esensial, dan kelompok masyarakat rentan. Sedangkan skema mandiri adalah masyarakat pelaku ekonomi lainnya. Proses pendataan telah dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem informasi satu data vaksinasi Covid 19 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kominfo. Sejauh ini data sudah mulai dihimpun berdasarkan by name by address.

Menkes kembali menegaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi masih menunggu izin emergency use authorization (EUA) atau penggunaan kondisi darurat dari Badan POM. Meskipun vaksin sudah ada tetapi pemberiannya tetap mengutamakan kehati-hatian. Juga mempertimbangkan ketersediaan vaksin yang masih terbatas. Untuk itu, sambil menunggu izin EUA dan Badan POM, Kemkes terus melakukan simulasi pelaksanaan vaksinasi sehingga mengurangi adanya kesalahan dalam pemberian vaksin.

