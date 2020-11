Satgas Pastikan Data Covid-19 Kota Bogor Realtime

Kamis, 5 November 2020 | 11:25 WIB

Oleh : Vento Saudale / WBP

Bogor, Beritasatu.com - Satuan Tugas Covid-19 Kota Bogor memastikan input data harian Covid-19 selalu diperbaharui secara berkala dan sebenarnya (realtime).

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kota Bogor Sri Nowo Retno, Rabu (4/11/2020) mengatakan data itu secara berkala dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman covid-19.kotabogor.id, dan dibagikan kepada media setiap hari. Alur pemuktahiran data harian berdasarkan hasil tracing pasien dengan kategori suspek Covid-19.

“Begitu kita ketemu pasien dinyatakan suspek, hari itu juga kita lakukan tracing. Didata siapa saja yang sudah kontak, sambil menunggu hasil sampel yang dikirim ke lab Litbangkes. Yang penting kita punya data dulu, setidaknya sudah punya langkah-langkah bagaimana bila positif,” Retno menjelaskan, Rabu (4/11/202).

Selanjutnya, berdasarkan penelusuran kontak, tenaga pemantau mulai mengelompokan orang-orang berisiko seperti kontak erat hingga suspek. “Setiap hari mereka akan memantau orang dengan berisiko itu dan dianjurkan melakukan isolasi mandiri. Dinkes juga melaporkan kasus tiap hari ke provinsi by name by address dan dilaporkan ke Kemkes,” terang Retno yang juga Kadisnkes Kota Bogor.

Kota Bogor saat ini bekerja sama dengan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BBTKL) Jakarta, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta, Labkesda Jabar Bandung, Laboratorium IPB, dan Laboratorium Balitvet Bogor untuk melakukan uji sampel. Hasil uji sampel bisa diketahui kurang lebih satu pekan. Hasil dapat lebih lama, bila fasilitas laboratorium penuh.

Untuk mengetahui pasien positif, tambah Retno, dari laboratorium hasilnya langsung di-input ke PHEOC Kemkes. Kemudian diteruskan ke dinkes dan Satgas Provinsi Jabar.

Terkait penyelarasan data yang diminta pemerintah pusat, Retno menyebut skema kerja yang dilakukan Pemkot Bogor saat ini sudah betul.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyoroti adanya perbedaan data antara pusat dengan daerah. Salah satu contoh yang Emil sebutkan, ketika Kota Bogor memasuki zona merah atau risiko tinggi penularan awal Oktober lalu.

Sumber:BeritaSatu.com