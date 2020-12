Grab Luncurkan Program Kapabilitas Penyandang Disabilitas

Selasa, 1 Desember 2020 | 13:26 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Grab Indonesia meluncurkan program peningkatan kapabilitas penyandang disabilitas bertajuk “Grab Mendobrak Batas: Peluang Ekonomi Digital Bagi Penyandang Disabilitas”. Melalui program ini, Grab berharap membuka kesempatan disabilitas untuk mendapatkan serangkaian pelatihan peningkatan kapabilitas dan peluang pendapatan sebagai mitra agen GrabKios.

Grab juga menjalin kerja sama dengan Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin) serta mendapat dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam program ini agar penyandang disabilitas bisa memperoleh bekal pengetahuan digital yang memadai.

“Pandemi Covid-19 telah memberikan hantaman keras, terutama untuk para penyandang disabilitas. Kurangnya akses dalam pendidikan dan kesempatan kerja membuat mereka lebih rentan dalam memperoleh pendapatan. Di Grab, kami berusaha menjadi platform inklusif, dan kami senang dapat menghadirkan program ini sebagai langkah lain dari Grab untuk terus membantu para penyandang disabilitas,” kata Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi dalam peluncuran program “Grab Mendobrak Batas: Peluang Ekonomi Digital Bagi Penyandang Disabilitas” secara virtual, Selasa (1/12/2020)

Neneng menambahkan, program ini juga sejalan dengan tema Hari Disabilitas Internasional yaitu membangun kembali kehidupan yang lebih baik ke arah inklusif, aksesibel dan berkelanjutan pasca-Covid-19.

Rangkaian sesi peningkatan kapabilitas antara lain motivasi wirausaha disabilitas, memberi akses pada teknologi melalui kelas literasi digital, serta modal pengetahuan bisnis digital bersama GrabKios. Masing-masing sesi akan difasilitasi oleh praktisi yang ahli dan berpengalaman di bidangnya seperti Dimas Muharam selaku CEO Kartunet yang merupakan wirausahawan disabilitas dan Indriyatno Banyumurti, praktisi literasi digital - Siberkreasi. “Selain memberikan peningkatan kapabilitas berupa kelas virtual, Grab juga mendukung Konekin untuk memberikan pendampingan kepada mitra agen GrabKios disabilitas yang ingin mengembangkan diri mereka di ekosistem ekonomi digital melalui platform Grab,” jelas Neneng.

Sebagai platform yang inklusif, Neneng menegaskan Grab telah mengakomodasi 200 penyandang disabilitas sebagai mitra di Indonesia. Adapun pada program ini Grab akan memberdayakan penyandang disabilitas ke platform GrabKios.

Program ini juga menjadi bagian inisiatif digitalisasi UMKM #TerusUsaha yang diperkenalkan Grab pada Juni lalu. Melalui inisiatif ini, Grab menghadirkan 40 program untuk mendigitalisasi puluhan ribu UMKM bisa beradaptasi dan bertahan di tengah pandemi. Dari awal pandemi hingga sekarang, Grab sudah mendigitalisasi 450.000 UMKM baru dari seluruh Indonesia.

Sementara Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan memberikan apresiasi atas diluncurkannya program ini. “Dalam transformasi digital, no one left behind. Pembangunan ekonomi digital inklusif, untuk semua orang, tidak terkecuali bagi mereka yang mempunyai ‘different ability, Difabel’. Kami berharap program yang diluncurkan Grab ini bisa dirasakan dampak positifnya,” kata Semuel.

