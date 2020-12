Lemhannas Berbagi Optimisme Masa Depan Bangsa Lewat Peluncuran Buku

Kamis, 3 Desember 2020 | 20:35 WIB

Oleh : Yeremia Sukoyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) meluncurkan empat buku, yaitu Kiprah Lemhannas RI, Indonesia Menoedjoe 2045: SDM Unggul Adalah Koentji, Skenario Indonesia 2035 dan Tentara Kok Mikir? Inspirasi Out of The Box Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Auditorium Gadjah Mada Lemhannas, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Penyusunan keempat buku tersebut bertujuan untuk memberikan pencerahan dalam mendalami Lemhannas dan mengenali serta memahami masa depan Indonesia.

"Buku-buku ini merupakan sumbangan pemikiran Lemhannas RI yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Selain itu, buku-buku tersebut diharapkan dapat memberi bekal nilai-nilai luhur bangsa kepada masyarakat dalam menuju pengembangan kemampuan diri. Semua untuk membentuk rasa percaya akan masa depan, mengembangkan kekuatan untuk mencapai tujuan, serta memperkuat kemampuan dalam pengendalian keadaan yang dialami saat ini. "Sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk pencapaian keberhasilan bangsa di masa depan," ucap Agus Widjojo.

Sajian buku-buku tersebut dilengkapi data dan fakta yang telah diolah dengan menggunakan metode yang mengumpulkan hasil pengamatan, observasi, wawancara, dan literatur.

Buku Indonesia Menoedjoe 2045: SDM Unggul Adalah Koentji merefleksikan perjalanan bangsa Indonesia menuju 2045 dengan penekanan SDM unggul yang menjadi kunci penentu keberhasilan Indonesia. Demikian juga dengan buku Skenario Indonesia 2035 yang menggambarkan kondisi Indonesia pada tahun 2035 dengan tiga skenario, yaitu Skenario Patah Pucuk, Zamrud Berserakan, dan Berlayar di Tengah Badai.

Sedangkan buku Kiprah Lemhannas RI menggambarkan perjalanan Lemhannas dengan menitikberatkan pada penyajian dalam bentuk grafik. Buku Kiprah Lemhannas RI dapat disebut dengan buku protokoler yang disusun untuk mengenalkan Lemhannas dengan pendekatan yang lebih ringan.

Gubernur Lemhannas pada kesempatan tersebut menyampaikan, buku Indonesia Menoedjoe 2045: SDM Unggul Adalah Koentji dan Skenario Indonesia 2035 menjelaskan mengenai pentingnya menciptakan pikiran yang terbuka, pikiran yang jernih, yang membangkitkan inspirasi dan optimisme terhadap masa depan. "Kedua buku ini layak untuk dibaca, karena mengajak kita untuk bisa bertransformasi dalam membangun kebiasaan baru yang efektif, yang membuat semua orang bisa berhasil dalam berkontribusi dari pikiran dan tindakannya yang positif dan proaktif," ujarnya.

Hadir sebagai pembicara kunci pada kegiatan tersebut, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. Adapun pemaparan buku dilakukan oleh masing-masing perwakilan tim penulis.

Sumber:BeritaSatu.com