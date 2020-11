Olly-Steven Ingin Sulut Tambah Hebat: Its Now or Never

Kamis, 12 November 2020 | 10:41 WIB

Oleh : Carlos KY Paath / WBP

Manado, Beritasatu.com – Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey-Steven Kandouw bertekad menjadikan Sulut kian hebat. Steven mengungkap selama 5 tahun memimpin, busur pembangunan sudah mengembang dan anak panah kemajuan sudah melesat.

“Lima tahun ke depan arah langkah kami sudah jelas. Sulawesi Utara yang tambah maju dan unggul ditandai dengan rakyat yang makin sejahtera dari Miangas hingga Pinogaluman. Its now or never,” kata Steven dalam keterangannya, Kamis (12/11/2020).

Steven telah menyampaikan itu saat debat paslon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulut 2020, di Manado, Sulut, Rabu (11/11/2020). Debat sesi II ini mengambil tema “Kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskinan (Ekonomi, Industri, Pendidikan, Perdagangan, dan Teknologi, UMKM dan Koperasi, Gender, Disabilitas dan Anak)”.

“Kita semua tidak boleh sia-siakan waktu. Mari bersama-sama, solid bergerak untuk mewujudkan semua mimpi besar Sam Ratulangi. Tanggal 9 Desember 2020 coblos nomor 3 pasangan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw untuk Sulut tambah hebat di lawasan Pasifik,” ujar Steven.

Dalam closing statement debat, Steven Kandouw menyebut, “Sebagai orang beriman, kita selalu diingatkan dengan berbagai nasihat, 'Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga (HR Muslim)'.”

Kemudian disampaikan pula The Fear of The Lord is The Beginning of The Knowledge atau takut pada Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Steven mengingatkan, bahwa sejarah mengajarkan umat manusia bahwa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dicapai dengan proses belajar yang panjang dan tidak dengan cara instan.

“Karena itu konsep kami adalah Long Life Education atau 'Pembelajaran Seumur Hidup'. Tujuan pembangunan Sulawesi Utara bersama Olly dan Steven tidak lain untuk menjadikan warga Sulut sejahtera dengan kualitas human capital yang mumpuni, profesional dan berintegritas,” kata Steven.

Olly-Steven pun menegaskan kiat penting dalam pendidikan yakni mampu belajar dari sejarah masa lalu, mampu menjawab tantangan zaman masa kini, mampu melihat harapan di masa depan.

“Seperti kekompakan para Bogani di Bumi Bolaang Mongodow. Semangat patriotik Santiago di Nusa Utara, keperkasaan para Waraney di Tanah Minahasa. Spirit yang sama akan kami maknai untuk masa depan Sulawesi Utara yang gilang gemilang, Sulut yang menjadi cahaya di Indonesia Timur, dan tambah hebat di awasan Pasifik,” tegas Steven.

