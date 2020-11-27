Munas MUI, Ma'ruf Amin Ketua Dewan Pertimbangan, Miftahul Achyar Jadi Ketum

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) demisioner, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menutup Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) ke-10 di Hotel Sultan, Jakarta, Jum’at (27/11/2020). Disepakati, Ma'ruf Amin didpauk menjadi ketua dewan pertimbangan, sementara Miftahul Achyar jadi ketua umum.
Acara yang telah berlangsung sejak 25 November 2020 ini bertajuk “Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen”. Munas menghasilkan sejumlah fatwa, rekomendasi, dan memilih kepengurusan dan puncak pimpinan MUI periode 2020-2025.
Sebagai Ketua Tim Formatur, Ma'ruf Amin memimpin jalannya rapat dengan menerima masukan dari banyak pihak. Salah satu masukan soal usulan posisi pimpinan harian MUI periode 2020-2025. Posisi ini diusulkan diisi kalangan muda yang sudah lama aktif di MUI. Beberapa nama baru juga muncul karena aspek kualifikasi dan keterwakilan ormas.
Sidang formatur akhirnya menetapkan Pimpinan Harian MUI periode 2020-2025.
Berikut ini daftar lengkap Dewan Pimpinan Harian MUI periode 2020-2025.
Dewan Pimpinan Harian MUI Pusat
Ketua Umum MUI: KH. Miftachul Akhyar
Wakil Ketua Umum MUI 1: Dr. Anwar Abbas
Wakil Ketua Umum MUI 2: KH. Marsudi Syuhud
Wakil Ketua Umum MUI 3: Drs. H. Basri Bermanda, MBA.
Ketua MUI: KH. Masduki Baidlowi
Ketua MUI: Dr. Yusnar Yusuf Rangkuti
Ketua MUI: Prof. Noor Achmad
Ketua MUI: KH. Abdullah Jaidi
Ketua MUI: KH. Afifuddin Muhajir
Ketua MUI: KH. Dr. Sodikun
Ketua MUI : Dr. Lukmanul Hakim
Ketua MUI: KH. Sholahuddin Al Aiyubi
Ketua MUI: Prof. Amany Lubis
Ketua MUI: KH. Cholil Nafis
Ketua MUI: Dr. Jeje Zainuddin
Ketua MUI: Dr. Asrorun Niam Sholeh
Ketua MUI: Dr. Sudarnoto Abdul Hakim
Ketua MUI: Prof. Dr. Utang Ranuwijaya
Sekretaris Jenderal: Dr. Amirsyah Tambunan
Wakil Sekretaris Jenderal:
KH. Abdul Manan Ghani
Habib Hasan Bahar
Rofiqul Umam Ahmad
Azrul Tanjung
Asrori S. Karni
Ikhsan Abdullah
Arif Fahrudin
M. Ziyad
Isfah Abidal Aziz
Dr. Badriyah Fayumi
Drs. H. Pasni Rusli
Dr. Abdul Ghaffar Rozin
Prof. Dr. Valina Singka Subekti
Bendahara Umum: Misbahul Ulum
Wakil Bendahara:
KH. Eman Suryaman
Dr. Rahmat Hidayat
Jojo Sutisna
Trisna Ningsih Julianti
Erni Juliana
Sementara Pengurus Dewan Pertimbangan MUI 2020-2025.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI: Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin.
Sekretaris Dewan Pertimbangan: Prof. Dr. Dadang Kahmad
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan:
Drs. Zainut Tauhid Sa'adi
Prof. didin Hafidhuddin
Prof. Dr. Hamdan Zoelva
KH. Anwar Iskandar
Habib Zein Umar bin Smith
Prof. Jimly Asshiddiqi
KH. Ahmad Sadeli Karim
KH. Masdar Farid Mas'udi
KH. Abun Bunyamin
Dr. Ahmad Heryawan, Lc
Prof. Dr. Masykuri Abdillah
KH. Muhyiddin Junaidi
Wakil Sekretaris:
KH. Zulfa Mustofa
Prof. Dr. Mukhtar Latif
Prof. Dr. Maman Abdurrahman
KH. Zaitun Rasmin
Sumber:BeritaSatu.com