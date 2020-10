Besok, Arus Lalin Puncak Diprediksi Meningkat

Rabu, 28 Oktober 2020 | 10:19 WIB

Oleh : Vento Saudale / WM

Bogor, Beritasatu.com - Puncak arus lalu lintas kendaraan di jalur Puncak, Bogor, diprediksi akan meningkat pada Kamis (29/1/2020). Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional.

Hari pertama libur panjang Rabu (28/10/2020) situasi lalu lintas kendaraan di Jalur Puncak terpantau ramai lancar. Polres Bogor sudah memberlakukan sistem satu arah (one way) sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

"Pada hari ini ada kepadatan arus menuju ke Puncak kurang lebih hampir 1 kilometer. Untuk itu, kita belakukan one way mulai dari GT Ciawi hingga Rindu Alam," papar KBO Lantas Polres Bogor Iptu Ketut Agoeng, di Simpang Gadog, Rabu pagi.

Ia pun menilai, situasi hari pertama libur panjang masih terpantau ramai lancar. Belum menujukkan peningkatan signifikan arus kendaraan dari Jakarta menuju Puncak.

Pun demikian, Polres Bogor mengantisipasi peningkatan volume kendaraan pada Rabu sore.

Ketut memprediksi, peningkatan arus lalu lintas kendaraan di Puncak akan terjadi pada Kamis besok hingga Sabtu di akhir Oktober nanti.

"Kita mengantisipasi dengan pemberlakuan one way secara situasional. Bila arus padat, kita prioritaskan one way untuk mencairkan antrean kendaraan," paparnya.

Sepanjang libur panjang, sebanyak 600 personel gabungan disiagakan untuk melakukan pengawasan khususnya pengendara wisatawan yang masuk Puncak tidak menggunakan protokol kesehatan.

"Libur panjang ini juga dilakukan operasi protokol kesehatan di Simpang Gadog. Selain itu ada pemeriksaan ram check kelayakan kendaraan," katanya.

