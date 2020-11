Zudan: Ada Tata Nilai Baru dari Jokowi

Rabu, 4 November 2020 | 21:54 WIB

Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh Zudan mengungkapkan, ada tata nilai baru yang dilahirkan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). tata nilai baru itu disuguhkan ke birokrasi Indonesia, bahkan ke seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya sudah enam tahun menjadi pembantu Jokowi. Saya sudah enam tahun menjadi eselon satu di pemerintahan Pak Jokowi. Saya melihat ada nilai-nilai baru atau tatanan baru dalam kepemimpinan pak Jokowi,” kata Zudan dalam webinar webinar 'Wedangan IKA UNS Seri XXX: 6 Tahun Pemerintahan Jokowi', Rabu (4/11/2020).

Zudan menyebut, setidaknya ada lima nilai baru yang diperolehnya dari kepemimpinan Jokowi. Pertama, nilai kesederhanaan dan ketulusan. Nilai itu ditunjukkan Jokowi dengan mengenakan kemeja putih saat bekerja dan tangannya digulung. Kemudian menggunakan sepatu kets dan celana jeans.

“Ini mencerminkan untuk bekerja dengan kekuatan penuh. Jadi bekerja keras, sederhana dan tulus,” ujar Zudan.

BACA JUGA Survei Indo Barometer: Mayoritas Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

Kedua, tata nilai berpikir cepat dan bertindak cepat. Zudan menilai Jokowi sangat responsif, berpikir sederhana, cepat dan simple.

“Tidak hanya berpikir cepat tetapi bertindak cepat. Apa yang selama ini kita anggap ribet dan tidak mungkin, di mata pak Jokowi, semuanya bisa bisa. Jalan tol trans Jawa selesai. Trans Sumatera juga nanti selesai. Jalur MRT, Monorel, kereta cepat, dan sebagainya. Semua bisa selesai di masa pak Jokowi. Itu karena berpikir cepat dan bertindak cepat,” jelas Zudan.

Ketiga, tata nilai berpikir dan bekerja tidak biasa-biasa saja atau out of the box. Zudan melihat Jokowi sangat menyukai tantangan dan menyukai hal-hal baru yang tidak pernah ada. Jokowi ingin melewati semua batas-batas atau hambatan yang terjadi selama ini dengan berpikir out of the box.

“Salah satunya adalah UU omnibus law Cipta Kerja. Ini bisa terjadi karena berpikir di luar kenormalan untuk mengatasi berbagai hambatan birokrasi, investasi, tumpang-tindih aturan yang terjadi selama ini,” tutur Zudan.

Keempat, tata nilai dengan mendorong digitalisasi. Selama enam tahun Jokowi memimpin, semua didorong untuk dibuat dalam sistem digitalisasi. Misalnya penganggaran dibuat dengan e-katalog dan e-government. Kemudian izin usaha, pembuatan dokumen, pembayaran pajak dan sebagainya dibuat dalam sistem digitalisasi.

BACA JUGA Prabowo Disebut Menteri Jokowi Paling Berkinerja Bagus

Kelima, tata nilai keberanian dalam memimpin. Zudan melihat Jokowi tanpa beban dalam memimpin. Karena tanpa beban, utang masa lalu atau persoalan lain yang menyanderanya maka Jokowi gampang saja memimpin negara ini. Setiap kebijakan yang dinilai ada hambatan, langsung dilawan. Begitu juga ketika ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu ingin menekan, Jokowi tidak peduli.

“Ini kelebihan Jokowi yang tidak punya beban. Memimpin tanpa beban, mudah saja,” tutup Zudan.

Sumber:BeritaSatu.com