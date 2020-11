Jaksa Minta Hakim Tak Terima Eksepsi Andi Irfan Jaya

Rabu, 11 November 2020 | 15:43 WIB

Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta tidak menerima eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang disampaikan terdakwa kasus dugaan suap dan pemufakatan pengurusan fatwa MA melalui Kejagung, Andi Irfan Jaya dan tim kuasa hukumnya.

Andi Irfan Jaya yang merupakan mantan politikus Partai Nasdem didakwa menjadi perantara suap antara terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra kepada Pinangki Sirna Malasari selaku mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung.

Selain itu, Andi Irfan Jaya juga didakwa telah bermufakat jahat bersama Pinangki dan Djoko Tjandra terkait permintaan fatwa ke MA melalui Kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana.

BACA JUGA Andi Irfan Jaya Didakwa Bermufakat Jahat dengan Pinangki

"Kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya berkenan untuk menolak keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya," kata Jaksa Penuntut Umum, Eriyanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/11/2020).

Jaksa membeberkan alasannya meminta Majelis Hakim tidak menerima eksepsi Andi Irfan Jaya. Jaksa menyatakan, pernyataan tim penasihat hukum Andi Irfan dalam eksepsi yang menyebut dakwaan tidak jelas dan kurang lengkap sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menurut Jaksa, dakwaan sudah disusun sedemikian rupa sesuai KUHP. Jaksa juga mengklaim surat dakwaan telah menguraikan secara rinci waktu dan tempat Andi Irfan Jaya menerima uang dari Djoko Tjandra. Jaksa menyatakan, uraian lebih rinci mengenai hal tersebut akan diungkap dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara.

"Pernyataan penasihat hukum terdakwa Andi Irfan Jaya, dakwaan tidak lengkap menjelaskan locus dan tempus delicti sangat tidak beralasan. Karena hal tersebut sudah kami uraikan secara cermat, jelas, dan lengkap secara umum dan telah memenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi yang kami dakwakan," kata Jaksa.

Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum Andi Irfan Jaya keberatan atas dakwaan terkait pemufakatan jahat lantaran Andi Irfan bukan seorang penyelenggara negara, melainkan pihak swasta. Menanggapi keberatan itu, Jaksa menyatakan, dalam surat dakwaan menyebutkan Andi Irfan Jaya melakukan permufakatan jahat bersama-sama Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Soegiarto Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberikan atau menjanjikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Dengan demikian, surat dakwaan memosisikan Andi Irfan Jaya bersama Pinangki, Djoko Tjandra sebagai pihak pemberi kepada pegawai negeri dan bukan dalam kualifikasi sebagai penerima.

BACA JUGA Djoko Tjandra Takut Ungkap Inisial HA dalam Action Plan

"Sehingga dengan demikian, satu kualifikasi dalam permufakatan jahat adalah kualifikasi yang sama sebagai pemberi dan tidak ada yang mensyaratkan bahwa pelaku haruslah sama-sama sebagai seorang pegawai negeri atau sama sama pejabat negara atau sama sama pihak swasta," kata Jaksa.

Untuk itu, Jaksa meminta Majelis Hakim tidak menerima keberatan Andi Irfan Jaya dan kuasa hukumnya. Jaksa meminta

Maka dari itu, Jaksa meminta Pengadilan Tipikor Jakarta melanjutkan proses persidangan dengan menghadirkan dan memeriksa para saksi.

"Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Andi Irfan Jaya dilanjutkan," kata Jaksa.

Diberitakan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa pengusaha Andi Irfan Jaya menjadi perantara suap dari terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung.

Andi Irfan Jaya yang juga mantan politikus Partai Nasdem disebut menerima uang sejumlah US$ 500.000 dari yang dijanjikan Djoko Tjandra sebesar US$ 1 juta. Uang itu kemudian diserahkan Andi Irfan Jaya kepada Pinangki Sirna Malasari. Selain itu, Jaksa juga mendakwa Andi Irfan Jaya telah bermufakat jahat bersama-sama Pinangki dan Djoko Tjandra untuk memberikan suap sebesar US$ 10 juta kepada Pejabat Kejagung dan MA.

Suap tersebut rencananya sebagai bagian memuluskan permintaan fatwa MA melalui Kejagung agar pidana yang dijatuhkan kepada Djoko Soegiarto Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi, sehingga Djoko Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Sumber:BeritaSatu.com