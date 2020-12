Korupsi Terkait Erat dengan Trading In Influence

Selasa, 8 Desember 2020 | 20:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Merebaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi lainnya, pada hakikatnya bersumber dari penyalahgunaan wewenang pejabat yang terkait erat dengan keinginan untuk memperdagangkan pengaruh (trading in influence) . Merespons fenomena itu, Puslatbang Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KHAN LAN) menyelenggarakan webinar untuk mempublikasikan Hasil Kajian "Strategi Pencegahan dan Penindakan Trading In Influence dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" yang dilaksanakan secara daring, Selasa (8/12/2020).

Mengawali diskusi, Veri Mei Hafnizal, SH MH selaku tim peneliti Puslatbang KHAN menyatakan bahwa trading in influence terjadi akibat pelanggaran etika dan moralitas yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. "Berdasarkan temuan lapangan, pola trading in influence dalam hukum administrasi negara dapat dipisahkan menjadi dua pola, yaitu pertama, pola memanfaatkan pengaruh dan kedua adalah pola menggunakan pengaruh . Untuk mencegah terjadinya trading in influence ini dibutuhkan adanya harmonisasi peraturan perundangan, sistem pengawasan yang baik, dan peran pimpinan sebagai role model bagi bawahannya," ujar Veri.

Menanggapi hasil kajian tersebut, dalam Webinar ini dihadirkan pula pembicara tingkat nasional, yaitu Dr Tri Widodo Wahyu Utomo, SH, MA (Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN), Bivitri Susanti, SH., LL.M (Praktisi Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera), Drs Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, MBA (Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga), dan Dr Albertus Wahyurudhanto, M.Si (Komisoner Komisi Kepolisian Nasional).

Dalam paparannya, Tri Widodo menyampaikan bahwa peran pengawasan menjadi salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi digital pelayanan publik untuk memindahkan proses manual menjadi proses berbasis sistem akan menutup ruang intervensi pribadi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik trading in influence .

"Konsep trading in influence belum mempunyai pengaturan yang jelas. Akan tetapi untuk aparatur sipil negara ada pembatasan-pembatasan dengan hadirnya Sumpah Jabatan, Peraturan Disiplin, Kode Etik hingga Asas Umum Pemerintahan yang baik," ujar Tri Widodo.

Senada dengan itu dan mendukung hasil kajian Puslatbang KHAN LAN, Bivitri Susanti menambahkan bahwa trading in influence sejatinya merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang. "Trading in influence tidak bisa ditolerir. Untuk itu, kita perlu mengedepankan pola pencegahan seperti yang didorong oleh Puslatbang KHAN LAN ini, sehingga kita dapat mewujudkan negara yang bersih dari KKN", ujar Bivitri.

Dalam kesempatan yang sama, Dr Albertus Wahyurudhanto, M.Si, menyajikan paparan mengenai "Peran dan Fungsi Pengawasan untuk Pencegahan Trading In Influence ".

"Praktik memperdagangkan pengaruh muncul karena adanya kewenangan yang dimiliki oleh seseorang. Jika pengawasan lemah, maka akan membuka ruang bagi trading in influence . Integritas aparatur menjadi kunci utama dalam memerangi praktik trading in influence . Pengawasan adalah cara yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi dan sinergisitas antara pengawas internal dan eksternal", tegas Albertus.

Memperkuat hasil kajian Puslatbang PKHAN LAN, Drs Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, MBA menambahkan bahwa penyelenggara negara berpotensi melakukan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya. Gatot menyatakan “Terkait hal itu, peran kepemimpinan (leadership) menjadi faktor penting dalam instansi untuk mencegah praktik trading in influence ”.

Pada kesempatan terakhir, Kepala Puslatbang KHAN LAN, Ir Faizal Adriansyah, M.Si menyatakan bahwa hasil kajian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. “Kajian ini menjadi bukti sumbangsih LAN dalam pencegahan korupsi di Indonesia” tutup Faizal.

