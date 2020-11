Tandang ke Markas Olympiacos, Manchester City Bidik Kemenangan

Rabu, 25 November 2020 | 09:53 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Preview Olympiakos vs Manchester City. (Foto: B1/Muhammad Reza)

Piraeus, Beritasatu.com - Manchester City masih memburu gelar Liga Champions yang tak kunjung didapatkan kendati menanamkan investasi besar-besaran sejak diambilalih Abu Dhabi United Group pada 2008 silam. Menurut pelatih Manchester City Josep Guardiola, Liga Champions bukan satu obsesi, tetapi menurut Pep, timnya sudah tampil bagus sejak awal musim.

“Kami akan mencoba sebaik mungkin. Kami memiliki peluang yang penting di mana saat ini kami hampir lolos. Itu sangat bagus, menjadi salah satu dari 16 tim terbaik di Eropa. Saya berharap reaksi (positif) setelah musim lalu kami terhenti saat bertemu Lyon di Portugal. Kami tahu apa yang harus dilakukan,” kata Guardiola.

BACA JUGA Prediksi Manchester City Vs Olympiacos

The Citizens hanya selangkah lagi mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Tiga kemenangan beruntun di Grup C dengan agregat, 9-1 membuat kemenangan di markas Olympiacos bakal memastikan The Citizens lolos ke fase knockout untuk delapan musim secara berturut-turut di Liga Champions.

Tiga angka dari Olympiacos hampir dipastikan membuat The Citizens mengamankan posisi teratas. Porto yang menjadi pesaing The Citizens membutuhkan tambahan gol yang cukup banyak guna menyalip Manchester City dari puncak klasemen.

Sementara itu Olympiacos gagal memaksimalkan kemenangan, 1-0 atas Marseille di pertandingan perdana grup. Klub elite Yunani itu kalah beruntun di dua pertandingan berikutnya dan bertengger di posisi ketiga dengan tiga angka. Olympiacos menyerah, 0-3 dari The Citizens pada awal bulan November dan mereka bakal menjadi underdogs pada pertandingan ini.

BACA JUGA Liga Europa: Arsenal Disingkirkan Olympiakos

Sebaliknya Manchester City yang tampil sempurna di Liga Champions diprediksi bakal bangkit usai takluk, 0-2 dari Tottenham Hotspur pada pertandingan akhir pekan lalu. Menghadapi Olympiacos yang kehilangan pemain kunci di lini depan bakal memudahkan para pemain The Citizens menuai poin penuh di Piraeus.

Olympiacos Piraeus vs Manchester City

Liga Champions 2020/2021 Grup C matchday 4, Rabu (25/11/2020)

Stadion: Georgios Karaiskáki, Piraeus

Wasit: Davide Massa

Perkiraan pemain:

Olympiacos (4-2-3-1):

Sa

Rafinha, Samedo, Cisse, Holebas

M’Vila, Bouchalakis

Randjelovic, Fortounis, Masouras

Soudani

Pelatih: Pedro Martins

Manchester City (4-3-3):

Ederson

Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko

Silva, Rodrigo, Gundogan

Mahrez, Aguero, Sterling

Pelatih: Josep Guardiola

Lima pertandingan terakhir Olympiacos:

28/10/20 Porto 2 - 0 Olympiacos Piraeus

31/10/20 Olympiacos Piraeus 2 - 0 Apollon Smirnis

04/11/20 Manchester City 3 - 0 Olympiacos Piraeus

08/11/20 OFI 0 - 2 Olympiacos Piraeus

22/11/20 Olympiacos Piraeus 1 - 0 Panathinaikos

Lima pertandingan terakhir Manchester City:

28/10/20 Olympique Marseille 0 - 3 Manchester City

31/10/20 Sheffield United 0 - 1 Manchester City

04/11/20 Manchester City 3 - 0 Olympiacos Piraeus

08/11/20 Manchester City 1 - 1 Liverpool

22/11/20 Tottenham Hotspur 2 - 0 Manchester City



Pertemuan terakhir:

4/11/20 Manchester City 3 - 0 Olympiacos Piraeus

03/08/14 Olympiacos Piraeus P 2 - 2 Manchester City

Sumber:Who Scored