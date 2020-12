Menjamu Manchester City, Porto Berupaya Hindari Kekalahan

Selasa, 1 Desember 2020 | 11:09 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Preview FC Porto vs Manchester City. (Foto: B1/Muhammad Reza)

Porto, Beritasatu.com - FC Porto berupaya keras menghindari kekalahan saat menjamu Manchester City, Rabu (2/12/2020) dalam lanjutan laga Liga Champions Grup C. Satu-satunya kekalahan yang diderita Porto di Grup C adalah saat mereka bertandang ke markas The Citizens pada matchday pertama.

Tiga kemenangan beruntun yang berhasil diraih tim yang ditangani pelatih Sérgio Conceição membuat Do Dragao menguntit Manchester City di posisi kedua klasemen sementara grup. Apabila Porto mampu menghindari kekalahan dari The Citizens, maka bisa dipastikan tiket ke babak knock out sudah dalam genggaman.

Sebaliknya The Citizens sudah memastikan diri lolos dari penyisihan grup. Kendati begitu pelatih Josep Guardiola ingin memuncaki Grup C guna menebus penampilan mereka di Premier League. Manchester City hanya sekali menang dari empat laga tandang mereka di kompetisi liga, kendati begitu The Citizens sukses menggasak Burnley dengan skor telak, 5-0 pada pertandingan terakhir mereka.

Porto sendiri hanya sekali gagal meraih kemenangan dari tujuh laga kandang pada musim ini. Kendati begitu dengan seringnya terjadi hasil ajaib pada masa pandemi Covid-19, faktor kandang atau tandang acapkali tak menjadi faktor penentu pada saat ini.

Manchester City memang menjadi unggulan, tetapi Porto bisa memberikan kejutan pada pertandingan yang bakal digelar di Stadion Do Dragao, nanti.

FC Porto vs Manchester City

Liga Champions Grup C, matchday ke-5, Rabu (1/12/2020)

Stadion Do Dragao, Porto

Wasit: Bjorn Kuipers

Perkiraan formasi

FC Porto (4-4-2):

Marchesin

Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi

Corona, Oliveira, Uribe, Otavio

Diaz, Marega

Pelatih: Sérgio Conceição

Manchester City (4-2-3-1):

Ederson

Walker, Dias, Laporte, Cancelo

Rodrigo, Gundogan

Mahrez, Bruyne, Sterling

Jesus

Pelatih: Josep Guardiola

Lima pertandingan terakhir Porto:

04/11/20 Porto 3 - 0 Olympique Marseille

09/11/20 Porto 3 - 1 Portimonense

21/11/20 Fabril Barreiro 0 - 2 Porto

26/11/20 Olympique Marseille 0 - 2 Porto

29/11/20 Santa Clara 0 - 1 Porto

Lima pertandingan terakhir Manchester City:

04/11/20 Manchester City 3 - 0 Olympiakos Piraeus

08/11/20 Manchester City 1 - 1 Liverpool

22/11/20 Tottenham Hotspur 2 - 0 Manchester City

26/11/20 Olympiakos Piraeus 0 - 1 Manchester City

28/11/20 Manchester City 5 - 0 Burnley

Pertemuan terakhir:

22/10/20 Manchester City 3 - 1 Porto

23/02/12 Manchester City 4 - 0 Porto

17/02/12 Porto 1 - 2 Manchester City

Sumber:Who Scored