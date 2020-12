Bekap Arsenal, Tottenham Kuasai Puncak Klasemen

London, Beritasatu.com - Tottenham Hotspur berhasil menang dengan skor 2-0 saat menjamu Arsenal dalam lanjutan laga Premier League, Minggu (6/12/2020). Kemenangan ini menjadi bersejarah karena untuk pertama kalinya Spurs berhasil menang secara beruntun atas Arsenal untuk pertama kalinya sejak tahun 1982.

Gol pertama Tottenham tercipta pada menit ke-13 melalui tembakan kaki kanan dari Son Heung-Min setelah menerima umpan dari Harry Kane. Tendangan terarah melengkung yang dilepaskan Son dari luar kotak penalti tak kuasa dijangkau kiper Arsenal Bernd Leno dan menggetarkan gawang The Gunners.

Skor berubah menjadi, 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.

GOAL! WHAT A FINISH BY SON, ABSOLUTE SCREAMER #THFC #COYS pic.twitter.com/DlGWl26Yfb

Spurs berhasil menggandakan keunggulan lewat Kane pada menit ke-45+1. Gol dari Kane yang tercipta lewat serangan balik mengubah skor menjadi, 2-0 untuk keunggulan Spurs.

