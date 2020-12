Manchester City vs Marseille, Awas Kejutan dari OM!

Rabu, 9 Desember 2020 | 08:19 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Preview Manchester City vs Marseille. (Foto: B1/Muhammad Reza)

Manchester, Beritasatu.com - Manchester City diprediksi bakal tampil setengah hati saat menjamu Marseille dalam laga yang sudah tidak menentukan lagi bagi The Citizens. Bertindak selaku tuan rumah, The Citizens telah mengamankan tiket ke babak knock out Liga Champions sebagai juara grup setelah pada pekan lalu bermain imbang di markas FC Porto.

The Citizens memang tetap mengincar kemenangan saat menjamu Marseille, Kamis (10/12/2020) dini hari WIB. Kendati begitu Manchester City tidak diragukan lagi berbagi konsentrasi karena mereka akan melangsungkan laga derby melawan Manchester United, Minggu (13/12/2020).

Setelah memastikan diri lolos dari fase grup sebagai juara, pelatih Manchester City Josep Guardiola melakukan rotasi dengan menyimpan pemain andalannya guna menghadapi United pada akhir pekan nanti. Apalagi United berada satu anak tangga di atas The Citizens yang hingga pekan ke-11 masih bertengger di peringkat ke-7 klasemen sementara Premier League.

Sebaliknya Marseille masih memiliki peluang lolos ke Europa League sebagai tim peringkat ketiga Grup C Liga Champions. Meski begitu Marseille melewati perolehan angka Olympiacos Piraeus yang pada saat bersamaan akan menjamu FC Porto.

Apabila The Citizens menyimpan tenaga mereka guna menghadapi Manchester United pada pertandingan selanjutnya, Marseille bisa mengambil keuntungan pada pertandingan ini. Kendati cukup sulit pasukan asuhan Andre Villas-Boas bisa mengejutkan, terlebih lagi hasil pertandingan di masa pandemi Covid-19 ini kerap memberikan kejutan yang tak terduga.

Manchester City vs Olympique Marseille

Liga Champions 2020/2021, Grup C matchday ke-6, Kamis (10/12/2020)

Stadion Etihad, Manchester

Wasit: Halil Meler

Perkiraan formasi:

Manchester City (4-3-3):

Ederson

Cancelo, Garcia, Laporte, Ake

Doyle, Fernandinho, Gundogan

Silva, Torres, Foden

Pelatih: Josep Guardiola

Marseille (4-2-3-1):

Mandanda

Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi

Kamara, Rongier

Thauvin, Cuisance, Henrique

Benedetto

Pelatih: André Villas-Boas

Lima pertandingan terakhir Manchester City:

22/11/20 Tottenham Hotspur 2 - 0 Manchester City

26/11/20 Olympiakos Piraeus 0 - 1 Manchester City

28/11/20 Manchester City 5 - 0 Burnley

02/12/20 Porto 0 - 0 Manchester City

05/12/20 Manchester City 2 - 0 Fulham

Lima pertandingan terakhir Marseille:

07/11/20 Strasbourg 0 - 1 Olympique Marseille

26/11/20 Olympique Marseille 0 - 2 Porto

28/11/20 Olympique Marseille 3 - 1 Nantes

02/12/20 Olympique Marseille 2 - 1 Olympiakos Piraeus

05/12/20 Nîmes 0 - 2 Olympique Marseille

Pertemuan terakhir:

28/10/20 Olympique Marseille 0 - 3 Manchester City

Sumber:Who Scored