Ini Dua Senjata Unggulan Samsung Galaxy Note20

Jakarta, Beritasatu.com – Samsung Galaxy Note20 Series adalah phablet yang dirancang untuk mengakselerasikan produktivitas para konsumennya. Dimulai dari design layarnya yang besar untuk membuat proses editing dokumen menjadi lebih nyaman; storage yang besar memastikan anda dapat menyimpan banyak file pada Note20; hingga kapasitas baterai yang besar, memastikan pengguna memiliki kesempatan untuk melakukan apapun menggunakan ponsel ini sepanjang hari. Namun satu fitur dalam Galaxy Note Series yang tidak pernah absen dari masa ke masa adalah S Pen.

“Salah satu fitur khas yang dimiliki oleh Note Series adalah S Pen-nya. Pada Samsung Galaxy Note20 ini kami telah memberikan peningkatan pada performa dan fitur dari S Pen sendiri. Mulai dari performa, kami telah meningkatkan latency dari S Pen yang memberikan anda pengalaman menulis pada Galaxy Note20 layaknya menulis pada secarik kertas. Selain itu kami juga menambahkan beberapa gerakan baru pada Air Gesture di S Pen, kemampuan untuk membuat folder, sinkronisasi otomatis, serta Audio Bookmark pada Samsung Notes. Peningkatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat menjalankan aktivitasnya menggunakan Samsung Galaxy Note20 Series,” kata Taufiqul Furqan, Product Manager Samsung Electronics Indonesia, Rabu (28/10/2020).

Kehadiran S Pen, yang lebih dari hanya sekedar stylus merupakan elemen penting dari perangkat Galaxy Note20 Series. Dengan dukungan dari layar dengan 120Hz refresh rate, latency S Pen pada Galaxy Note20 Series telah ditingkatkan hingga 23ms pada perangkat Galaxy Note20, dan 9ms pada perangkat Galaxy Note20 Ultra, semakin memberikan kenyamanan saat mencatat, mengedit foto, maupun mengedit video.

Samsung Notes juga mengalami beberapa peningkatan, selain fitur Handwriting to Text dan Screen-off Memo yang sudah hadir pada Note Series sebelumnya, kini mencatat menggunakan Samsung Notes semakin mudah dengan adanya fitur Audio Bookmark. Ditambah untuk menkonversikan file-file pada Samsung Notes menjadi format PPT, DOC, maupun PDF dan sinkronisasi Samsung Notes antar perangkat, membuat bekerja semakin mudah dengan menggunakan Galaxy Note20 Series.

Situasi saat ini menuntut siapapun untuk bekerja di situasi yang berubah, ada kalanya kita harus bekerja di kantor maupun bekerja di rumah. Bekerja di rumah pasti membawa tantangan tersendiri, karena pengguna harus pintar-pintar membagi waktu personal dengan waktu bekerja. Dengan Samsung Galaxy Note20, pengguna dapat lebih mudah untuk mengedit dan membuat konten on the go.

Harus mencatat sesuatu secara tiba-tiba? Jangan khawatir, fitur Screen-off memo kembali hadir untuk memastikan anda tidak pernah ketinggalan momen mencatat. Cukup keluarkan S Pen dan ketuk layar Galaxy Note20 Series dengan menggunakan S Pen untuk langsung menulis tanpa perlu membuka lockscreen dan mencari aplikasi Samsung Notes. Catatan yang dibuat di sini akan secara otomatis tersimpan ke dalam Samsung Notes.

Pada situasi kerja on the go terkadang Anda harus segera melakukan pekerjaan ataupun feedback dari tim kerja dimanapun Anda berada. Dan ada kalanya harus melakukan editing pada file PDF. Di Galaxy Note20 Anda dapat langsung import file PDF tersebut ke dalam Samsung Notes. Kemudian temukan halaman yang ingin disunting dengan menggunakan Page View dan andapun dapat dengan mudah untuk menandai tulisan, memberikan komentar, dan menaruh gambar dengan mudah dengan menggunakan S Pen. Secara alternatif, anda juga dapat menkonversikan catatan atau gambar anda ke format PDF, PPT, maupun DOC.

Menggunakan S Pen untuk mencatat memang dapat mempercepat kemampuan anda mencatat. Namun anda dapat membawa ini satu langkah lebih maju lagi dengan menggunakan fitur terbaru dari Samsung Notes yaitu Audio Bookmark. Dengan fitur ini, anda tidak perlu takut lagi untuk ketinggalan atau melupakan hal-hal penting saat meeting.

Audio Bookmark merupakan fitur baru milik Samsung Galaxy Note20 Series yang menggunakan kemudahan mencatat menggunakan S Pen, dengan aktualitas dari Voice Notes. Audio Bookmark memberikan timestamp pada Voice Notes dan mensinkronisasikannya dengan tulisan yang anda buat disaat yang bersamaan.

Apabila Anda melupakan salah satu poin pada catatan, tidak usah khawatir, cukup tekan tombol play pada kanan atas S Notes, dan ketuk S Pen pada poin yang ingin diingat, maka Samsung Notes akan secara otomatis memainkan Voice Notes di waktu Anda membuat tulisan tersebut. Fitur ini memermudah Anda mengingat poin-poin pembicaraan ketika membaca ulang catatan. Terkadang ketika anda mencatat dengan terburu buru, tulisan anda akan miring. Sekarang, anda dapat merapihkan tulisan tersebut dengan menggunakan fitur Auto Straightens.

Samsung memahami dengan banyaknya hal yang harus dilakukan, para life-maximizers terkadang dapat lose-track dari catatan-catatan yang mereka miliki. Oleh karena itu Samsung Notes membawa pengalaman mengatur file-file yang anda miliki layaknya menggunakan PC pada perangkat Samsung Galaxy Note20 Ultra dengan fitur Folder. Kini pengguna dapat dengan mudah menaruh catatan-catatan pada Samsung Notes pada folder-folder tertentu agar lebih mudah untuk ditemukan kemudian hari.

Apabila Anda memiliki lebih dari satu perangkat, hal yang sulit adalah bagaimana memastikan semua perangkat memiliki file yang sama-sama ter-update. Samsung Notes sekarang sudah dapat tersinkronisasi secara otomatis pada setiap perangkat yang Anda miliki.

“Setiap peningkatan yang kami lakukan pada setiap perangkat Samsung merupakan hasil riset kami dari fitur-fitur yang paling diinginkan oleh para pengguna perangkat-perangkat kami. Samsung selalu menaruh prioritas utama pada kenyamanan pengguna untuk dapat melakukan hal apapun yang mereka cintai dengan lebih baik lagi,” pungkas Taufiq.

