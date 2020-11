Samsung Berikan Solusi Bekerja dan Belajar Saat Pandemi

Jumat, 6 November 2020 | 19:07 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Dunia usaha dan pendidikan Indonesia masih menerapkan sistem bekerja maupun belajar jarak jauh pada masa pandemi Covid-19 seperti pada saat ini. Sambil beradaptasi dengan sistem ini, pekerja maupun pelajar dituntut untuk memertahankan tingkat produktivitas mereka. Keberadaan perangkat teknologi yang dapat mendukung kegiatan bekerja maupun pembelajaran jarak jauh itu pun menjadi sangat krusial.

Memahami kebutuhan itu, Samsung Electronics Indonesia meluncurkan tablet terbaru Galaxy Tab A7 yang dapat digunakan seluruh anggota keluarga, mulai dari membantu orang tua melakukan multitasking antara bekerja dan mengurus rumah tangga, serta mendampingi anak dalam proses pembelajaran jarak jauh.

“Samsung selalu menghadirkan inovasi teknologi yang tidak hanya canggih, tapi juga memberikan manfaat bagi penggunanya dalam berbagai situasi. Galaxy Tab A7 menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan yang timbul di masa new normal dari bekerja dan belajar dari rumah,” tutur Elvira Dwi Anggraeni, Product Marketing Professional, Samsung Electronics Indonesia, Jumat (6/11/2020).

“Tab A7 memiliki layar besar namun tetap ramping dan ringan, ditenagai prosesor Snapdragon hemat daya, siap mendampingi setiap anggota keluarga sepanjang hari, mulai dari pembelajaran jarak jauh anak, meeting online orang tua, rehat sore dengan hiburan bagi keluarga, belajar masak bersama, mengikuti kelas kebugaran virtual, sampai video call untuk merayakan ulang tahun sanak saudara. Dengan fitur parental control yang diperbarui, Tab A7 juga memudahkan orang tua memonitor aktivitas gadget anak.”

Generasi produktif saat ini dihadapkan pada tantangan dalam beradaptasi di keseharian new normal. Sembari bekerja dari rumah, para orang tua juga perlu mendampingi anak-anaknya sekolah dari rumah.

“Perlu pandai-pandai menavigasi berbagai tantangan ini, agar tetap produktif sekaligus sehat mental dan bahagia. Di sini perangkat teknologi dapat berperan sebagai solusi memertahankan well-being seluruh anggota keluarga,” tutur Vivid Argarini, penyuluh pendidikan pada webinar yang sama.

“Saya mengapresiasi kehadiran gawai seperti Galaxy Tab A7 yang mampu berperan banyak, sebagai perangkat edukasi, produktivitas, juga rekreasi, sekaligus peran parental control. Anak-anak belajar lebih lancar dan nyaman, orang tua dapat bonding dengan anak sambil mendampingi mereka, sekaligus menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Tidak kalah pentingnya dari produktif adalah sehat mental, dan ini dapat diciptakan. Happiness is created, no matter where you are. Keluarga dapat memanfaatkan perangkat ini untuk bertemu secara virtual dengan teman-teman atau saudara yang dirindukan, juga memenuhi kebutuhan akan hiburan yang fun ataupun relaksasi.”

Sumber:BeritaSatu.com