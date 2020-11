35% Produk UMKM Sudah Dijual di Ritel Modern

Rabu, 11 November 2020 | 19:18 WIB

Oleh : Herman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berbagai produk UMKM saat ini juga sudah mulai banyak dijual di ritel-ritel modern anggota Aprindo.

Ketua Umum DPP Aprindo Roy Nicholas Mandey mengungkapkan, sebanyak 35% produk yang dijual di ritel-ritel modern merupakan produk UMKM, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, aksesori, hingga kosmetik.

“Kalau kita observasi, melihat barang-barang yang dijual di ritel modern, produk UMKM juga terus bertumbuh. Catatan kami, sekitar 35% produk yang dijual peritel anggota Aprindo sudah dari rekan-rekan UMKM,” kata Roy Mandey dalam perayaan Hari Ritel Nasional 2020 secara virtual, Rabu (11/11/2020).

BACA JUGA Menkumham: UU Cipta Kerja Upaya Pemerintah Dukung UMKM

Dalam perayaan Hari Ritel Nasional, lanjut Roy, semangat yang diusung juga adalah memajukan UMKM sebagai fondasi ekonomi Indonesia. Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui pelatihan online bagi UMKM untuk bisa go ritel dan go global. Ini sejalan dengan tema yang disung dalam perayaan Hari Ritel Nasional yaitu Optimizing National Market for global Experience.

“Pelatihan online ini menjadi rangkaian peringatan Hari Ritel Nasional. Akan ada 20 pelatihan dengan tema yang beragam yang bisa diikuti teman-teman UMKM secara gratis. Ini untuk membangkitkan semangat teman-teman UMKM dan berbagi pengalaman. Kemudian ada pameran virtual, bazar fisik, jadi kita ingin membuat solidaritas ekonomi antar sesama pelaku ekonomi untuk membuat Indonesia maju,” kata Roy.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki yang turut hadir dalam perayaan Hari Ritel Nasional juga memberikan apresiasinya kepada Aprindo yang turut mendukung kemajuan UMKM.

BACA JUGA UMKM Perlu Manfaatkan Teknologi Agar Naik Kelas

“Saya senang sekali dengan Aprindo yang memberi perhatian pada UMKM. Di tengah krisis , UMKM bisa menjadi dinamisator, menggerakkan ekonomi. Apalagi kalau kita mendorong masyarakat mengkonsumsi produk lokal, produk buatan Indonesia, saya kira dengan daya beli yang terbatas, masih bisa menggerakkan ekonomi. Apalagi market kita sangat besar, hampir 300 juta,” kata Teten.

Tokoh Ritel Inspiratif

Sebagai rangkaian kegiatan Hari Ritel Nasional, Aprindo juga memberikan apresiasi kepada tokoh ritel inspiratif. Menurut Roy, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dari Aprindo kepada tokoh-tokoh yang turut memajukan industri ritel di Indonesia.

“Kehadiran ritel Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para tokoh yang mengawali ritel, kemudian meneruskan dan menjalankan ritel, sehingga sampai hari ini ritel begitu berkembang, bahkan juga sekarang ini sudah ada di mancanegara,” jelas Roy.

BACA JUGA Kimia Farma Bangkitkan UMKM Lewat Progam Ini

Kriteria penilaian tokoh ritel inspiratif yaitu kepeloporan, komitmen dan juga kontribusi terhadap industri ritel di Indonesia. “Tiga hal inilah yang kami jadikan dasar untuk melakukan pemilihan,” kata Roy.

Lima tokoh ritel yang mendapatkan penghargaan dari Aprindo ini yaitu pendiri Pasaraya Abdul Latief, pendiri dan CEO Alfamart Djoko Susanto, pendiri Matahari Department Store Hari Darmawan, pendiri Hero Saleh Kurnia, dan pendiri Gelael Supermarket Dick Gelael.

Sumber:BeritaSatu.com