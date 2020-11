Ini Penjelasan Mengapa Pemenang Pilpres AS Belum Dapat Ditentukan

Kamis, 5 November 2020 | 22:22 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Washington, Beritasatu.com - Pemenang pemilihan presiden Amerika Serikat 2020 hingga Kamis (5/11/2020) atau dua hari setelah hari pemungutan suara masih belum bisa ditentukan. Lima negara bagian belum mengumumkan pemenang Pilpres AS berdasarkan hasil pemungutan suara. Lima negara bagian itu adalah Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania dan Carolina Utara bakal menentukan apakah Donald Trump bakal meneruskan jabatannya atau Joe Biden bakal terpilih sebagai Presiden AS ke-46.

Kendati begitu Biden sudah di ambang kemenangan setelah mengumpulkan 264 electoral votes atau hanya membutuhkan 6 suara elektoral tambahan guna melangkah ke Gedung Putih sebagai presiden.

Seperti dikutip dari CNN, Kamis (5/11/2020), tidak ada pasal pada konstitusi atau hukum federal yang menyebutkan bahwa pemenang Pilpres AS akan diumumkan pada hari yang sama di hari pemungutan suara. Bahkan pada abad ke-19, membutuhkan waktu berhari-hari hingga pekan untuk menghitung pemenang Pilpres AS. Pada Pilpres AS tahun 2000, George W Bush baru diumumkan sebagai pemenang pada 12 Desember - atau lebih dari satu bulan setelah hari pemungutan suara.

Lamanya waktu yang dibutuhkan guna menghitung suara yang masuk pada Pilpres AS 2020 adalah pandemi virus corona. Pandemi Covid-19 di mana negara Paman Sam menjadi wilayah terdampak paling parah, membuat Amerika mengubah penghitungan suara yang masuk. Apabila pada Pilpres AS 2016, sekitar 46 juta orang memilih memberikan suara lebih awal, maka pada Pilpres AS 2020, angka tersebut naik dua kali lipat di mana lebih dari 100 juta orang melakukan hal yang sama.

Membengkaknya angka ini terjadi karena meningkatnya kekhawatiran para pemilih terhadap penularan virus corona di mana menurut data dari Universitas John Hopskins hingga Kamis (5/11/2020), kasus positif di AS telah mencapai 9,492 juta orang dengan angka kematian 233.767 jiwa.

Serangkaian perubahan terhadap hukum negara bagian didesain guna memudahkan warga AS memberikan suara - apakah itu secara langsung atau menggunakan pos. Pengubahan cara tersebut membuat terjadi perubahan penghitungan tabulasi suara yang pada akhirnya membuatnya lebih lambat dibandingkan Pilpres sebelumnya.

