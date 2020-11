Jadi Wapres AS, Kamala Harris Ukir Beberapa Rekor

Minggu, 8 November 2020 | 00:25 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Washington, Beritasatu.com - Kamala Harris berhasil menjadi wakil presiden AS ke-46 dan mencatatkan sejarah dalam percaturan politik Amerika Serikat.

BACA JUGA Desa di India ini Kirim Doa untuk Kamala Harris

Harris mencatatkan diri menjadi wanita pertama yang menjadi Wakil Presiden AS sepanjang sejarah. Selain itu Harris yang kini berusia 56 tahun menjadi wanita non kulit putih pertama yang menjabat sebagai Wapres AS sekaligus menjadi wanita India-Amerika pertama dalam posisi tersebut.

Catatan lainnya adalah Harris menjadi wanita pertama dari imigran AS yang akan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden AS, Januari 2021 mendatang.

BACA JUGA Kamala Harris: Sampai Hari ini Trump Tidak Punya Rencana

Sebelum dipinang Joe Biden sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres AS, Harris sempat mengikuti nominasi calon presiden Partai Demokrat 2020 sebelum mengakhiri kampanyenya pada 3 Desember 2019 lalu.

Sumber:New York Times