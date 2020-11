Menlu: Indonesia Jadi Ketua G-20 Tahun 2022

Minggu, 22 November 2020 | 21:43 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / YUD

Bogor, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan bahwa Indonesia akan memegang presidensi G-20 pada tahun 2022.

"Semula presidensi Indonesia adalah pada tahun 2023. Namun, mengingat pada tahun 2023 Indonesia juga akan memegang keketuaan Asean, maka Indonesia telah melakukan pembahasan mengenai waktu keketuaan G-20 ini dengan India," kata Menlu saat memberikan keterangan pers usai mendampingi Presiden Joko Widodo mengikuti rangkaian KTT G-20 Tahun 2020 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (22/11/2020).

Menlu mengungkapkan, secara kebetulan India juga memiliki usulan yang sama untuk dapat memegang presidensi G-20 pada tahun 2023. Dengan demikian, Indonesia akan memegang presidensi G-20 tahun 2022, sementara India akan memegang presidensi pada tahun 2023.

"Dan, dengan presidensi Indonesia jatuh pada tahun 2022, maka mulai tahun 2021 Indonesia sudah mulai masuk sebagai Troika G-20," jelas Menlu.

G-20 atau Kelompok 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah Uni Eropa. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Dua puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.

Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G-20 berlangsung di Berlin, 15-16 Desember 1999 dengan tuan rumah menteri keuangan Jerman dan Kanada.

Latar belakang pembentukan forum ini berawal dari terjadinya Krisis Keuangan 1998 dan pendapat yang muncul pada forum G-7 mengenai kurang efektifnya pertemuan itu bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain agar keputusan-keputusan yang mereka buat memiliki pengaruh yang lebih besar dan mendengarkan kepentingan-kepentingan yang tidak tercakup dalam kelompok kecil itu.

Kelompok G-20 menghimpun hampir 90% produk nasional bruto (PNB, GNP) dunia, 80% total perdagangan dunia dan dua pertiga penduduk dunia.

Sebagai forum ekonomi, G-20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerja sama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja.

