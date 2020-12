BPOM Dorong Kerja Sama Negara OKI Atasi Pandemi Covid-19

Rabu, 9 Desember 2020 | 19:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendorong kerja sama dan kolaborasi antar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam hal obat dan vaksin untuk bisa menangani pandemi Covid-19.

Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, hingga saat ini tidak ada mengetahui kapan pandemi akan berakhir. Oleh sebab itu opsi terbaik adalah kerja sama untuk menghentikan penyebaran virus dan menemukan obat yang paling efektif.

Untuk itulah BPOM memprakarsai workshop virtual dengan tema Enhancing Collaboration in Research, Manufacturing, Management of Medicines and Vaccines in the OIC Member States pada 9-10 Desember 2020.

"Workshop ini merupakan platform berharga untuk berbagai inisiatif antar negara OKI yang melibatkan institusi penelitian, industri manufaktur vaksin dan berbagai stakeholder terkait penanganan pandemi Covid-19," katanya dalam pembukaan workshop virtual tersebut, di Jakarta, Rabu (9/12/2020).

Penny menambahkan, dunia terdampak pandemi begitu juga negara OKI. Untuk itu ketersediaan vaksin dan obat menjadi hal penting untuk mengakhiri pandemi. Delapan bulan pandemi terjadi, semuanya berjuang memprioritaskan kesehatan dan layanan infrastrukturnya.

Dalam pembukaan workshop virtual ini, Penny juga menyoroti beberapa hal penting, menurutnya negara OKI bisa mengimplementasikan Deklarasi Jakarta yang disepakati pada “The First Meeting of the Heads of National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Member States di Jakarta tanggal 21-22 November 2018 lalu.

"Negara OKI bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mengakses obat dan vaksin yang aman, memiliki efikasi dan berkualitas baik," ucapnya.

Dalam kondisi yang luar biasa ini kata dia, diperlukan juga upaya luar biasa. Negara OKI dan NMRA bersama semua pemangku kepentingan mendukung riset hingga manufaktur obat dan vaksin. Bahkan nantinya bisa berbagi praktik baik dalam distribusi, penyimpanan hingga pengawasan kualitas pascaberedarnya obat dan vaksin tersebut.

Penny juga menyakini, kolaborasi yang dilakukan antara negara OKI ini bahkan bisa terus terjalin di luar terjadi krisis atau pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A Ruddyard mengungkapkan, di tahun 2020 adalah tahun darurat karena terjadinya pandemi Covid-19. Akses terhadap obat dan vaksin tentu sangat dibutuhkan.

Pada saat yang sama, pandemi ini menjadi waktu yang tepat untuk bekerja sama dan membangun solidaritas dan mencari solusi bersama untuk keluar dari pandemi.

"Dalam situasi tersebut, badan pengawas obat memegang peran strategis untuk memastikan hadirnya obat dan vaksin yang aman dan berefikasi," ungkapnya.

Selain itu dalam pengembangan vaksin, NMRA memegang peran penting agar satu negara dan lainnya bisa berkolaborasi dan berbagi pengalaman, pembelajaran serta praktik baik. Termasuk di dalamnya kolaborasi negara OKI.

Sebab ada negara yang mungkin memiliki keterbatasan akses obat yang penting dan terjangkau. Selain itu juga sertifikasi kehalalan menjadi poin penting.

Ia pun berharap Deklarasi Jakarta ter implementasi karena menjadi bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals pada goals nomor tiga terkait kesehatan yang baik. Oleh karenanya riset dan kolaborasi negara OKI sangat penting.

Apalagi di Indonesia, PT Bio Farma menjadi salah satu produsen vaksin yang sudah diakui Badan Kesehatan Dunia.

Assistant Secretary General for Science and Technology IOC General Secretariat Askar Mussinov mengatakan, kerja sama bisa didorong untuk bisa melawan pandemi.

Kerja sama ini pun harus melibatkan beragam pemangku kepentingan. Dengan begitu ada peningkatan kemampuan dalam bidang kesehatan seperti pendeteksian, pencegahan, penanganan, epidemiologi dan pengembangan obat dari kondisi krisis yang terjadi. Termasuk uji klinis multicenter dari pengembangan vaksin.

"Sekarang waktunya meningkatkan kolaborasi dan pengembangan itu di antara negara OKI," ucapnya.

