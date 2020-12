Hingga September 2020, Kinerja Dewa Tetap Solid

Sabtu, 5 Desember 2020 | 16:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Di tengah tantangan yang dihadapi pelaku bisnis pada tahun ini, PT Darma Henwa Tbk (Dewa) berhasil mempertahankan kenaikan raihan pendapatan. Hingga akhir kuartal ketiga 2020, pendapatan Dewa tumbuh menjadi US$ 239,31 juta, atau naik 0,58% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$237,98 juta.

Pendapatan dari pihak berkorelasi masih menjadi kekuatan utama Dewa. Apalagi, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) merupakan perusahaan induk yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pertambangan batubara terbesar di Indonesia.

Sementara PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) cukup ekspansif mengembangkan proyek-proyek pertambangan mineral. Kekuatan dan keunggulan yang dimiliki klien saat ini membuat Dewa sebagai kontraktor pertambangan, mampu meraih pendapatan US$ 175,82 juta dari PT Kaltim Prima Coal, US$ 47,64 juta dari PT Arutmin Indonesia, dan US$ 14,84 juta dari PT Cakrawala Langit Sejahtera. Lalu ada pula sejumlah pendapatan lainnya dari PT Batuta Chemical Industrial Park, PT Citra Palu Minerals, dan PT Dairi Prima Minerals.

“Kami yakin dengan kekuatan dan keunggulan bisnis yang dimiliki klien pada saat ini dan juga kompetensi yang dimiliki Perseroan akan mendukung kinerja Perseroan ke depannya. Namun demikian, kami terus berusaha memperluas cakupan pengerjaan proyek baik di sektor jasa pertambangan batubara maupun non batubara,” sebut Chief Investor Relations & Corporate Secretary

Mukson Arif Rosyidi, melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/12/2020).

Dari perolehan pendapatan tersebut, Dewa pun mencatatkan raihan laba bersih sejumlah US$ 1,20 juta hingga akhir kuartal ketiga 2020. Raihan laba ini sedikit lebih baik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar US$ 1,19 juta.

Liabilitas yang Menurun

Kinerja positif Dewa turut terlihat dari liabilitas yang menurun seiring lancarnya pembayaran yang dilakukan Perseroan. Pada akhir September 2020, jumlah liabilitas Dewa turun 8,05% ke posisi US$ 289,88 juta dari US$ 315,26 juta di akhir 2019.

Berkurangnya liabilitas membuat rasio utang terhadap modal atau Debt to Equity Ratio (DER) Perseroan menurun dari 49,59% di akhir 2019 menjadi 41,57% di akhir kuartal ketiga 2020.

Sementara, ekuitas Dewa mengalami kenaikan 14,73% dari US$ 234,26 juta di pengujung 2019 menjadi US$ 268,76 juta di akhir September 2020. Hal ini dikontribusi oleh penurunan defisit Perseroan sebesar 39,87% ke posisi US$ 52,04 juta.

Lebih lanjut, aset Dewa tumbuh 1,66% dari US$549 juta di akhir 2019 menjadi US$558,64 juta di akhir September 2020.



Ke depannya, Mukson meyakini bahwa kinerja keuangan Dewa akan semakin bertumbuh dengan perbaikan fundamental serta inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan dan perawatan alat yang dilakukan Perseoran.

