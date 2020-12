The Trans Luxury Hotel: The Pride of Indonesia

Sabtu, 5 Desember 2020 | 07:30 WIB

Oleh : YUD

Bandung, Beritasatu.com - Bandung sebagai kota tujuan meetings, incentives, conferencing, exhibitions (MICE) di Indonesia disukai wisatawan karena daya tarik kuliner dengan suasana yang nyaman, tempat berbelanja, serta beragam daya tarik wisata alam di sekelilingnya. Kota ini memiliki beberapa fasilitas isitimewa untuk penyelenggaraan MICE, salah satunya adalah The Trans Luxury Hotel Bandung. Hotel bintang 6 pertama di Indonesia ini terdiri dari 18 lantai serta memiliki 280 kamar dan suite. Terletak di lokasi terbaik Kawasan terpadu Trans Studio Bandung di mana di dalamnya juga berdiam Trans Studio Mall, dan salah satu indoor theme park terbesar di dunia, yaitu Trans Studio Bandung.

The Trans Luxury Hotel adalah akomodasi yang telah mengharumkan Indonesia di tingkat internasional setelah dinobatkan sebagai “Asia's Leading Business Hotel” pada ajang penghargaan bergengsi World Travel Awards 2019. Hotel ini juga mendapatkan nominasi sebagai “Asia's Leading Business Hotel” dan “Indonesia's Leading Business Hotel”. The Trans Luxury Hotel berhasil bersaing dengan berbagai hotel international chain seperti Fairmont Hotel, The Ritz-Carlton Hotel, The St. Regis Hotel, Conrad Hotel, dan masih banyak lagi lainnya di berbagai negara di Asia seperti Jepang, Hong Kong, Thailand, Filipina, Singapura, juga India.

The Trans Luxury Hotel menjadi satu-satunya hotel dengan brand lokal dari Indonesia yang dinominasikan dalam World Travel Awards. Selain itu, hotel ini juga menjadi Traveller’s Choice dan mendapatkan Certificate of Excellence dari Trip Advisor, juga mendapatkan kehormatan menerima "The Seven Stars Global Luxury Awards’. Dengan berbagai penghargaan tersebut menjadikan The Trans Luxury Hotel diakui sebagai hotel yang berhasil memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik dalam mendukung kegiatan bisnis para pelancong.

Visi yang diusung The Trans Luxury Hotel saat ini memang tengah mengembangkan potensi MICE baik dari dalam maupun luar negeri. Hotelnya sendiri menyediakan 280 kamar yang cozy untuk memastikan tamu business travelers dapat beristirahat dengan nyaman. Sementara itu fasilitas MICE, The Trans Luxury Hotel terintegrasi langsung dengan tiga outlet F&B serta 17 boardroom, 3 grand ballroom dan 2 convention centre, serta memiliki area parkir yang mampu menampung 6.000 mobil.

The Trans Luxury Hotel juga terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi kegiatan MICE yang diselenggarakan salah satunya dengan menyediakan thematic coffee break. Di sini layanan makanan dan minuman yang disajikan mengusung budaya khas Sunda sehingga pengalaman perjalanan bisnis para tamu MICE akan semakin memuaskan. Beragam fasilitas serta layanan yang tersedia senantiasa diperbaharui pengelolanya untuk terus mengikuti kebutuhan terbaru MICE yang terus berkembang seperti fasilitas penunjang untuk hybrid meeting ataupun fasilitas terkini lainnya.

The Trans Luxury Hotel’s Services juga menyediakan berbagai venue terbaik untuk pesta pernikahan dengan makanan dan minuman premium. Layananya juga dapat menyelenggarakan 3 pesta di venue yang berbeda dalam satu hari yang sama, juga menjadi venue terselenggaranya fine dining wedding set menu terbesar di Bandung yaitu untuk 860 pax. Trans Grand Ballroom adalah ballroom termewah dengan 3 buah chandelier yang diimpor dari Rep Ceska di mana masing-masing terdiri dari 1.000 bola lampu hand-blown.

Masih dalam satu Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung, wisatawan yang melakukan berbagai kegiatan MICE mulai dari konser, pertunjukan, pameran, sampai berbagai jenis konferensi juga dapat menyambangi Trans Studio Bandung. Ini adalah taman rekreasi indoor terbesar di dunia seluas 4,2 hektare dengan lebih dari 20 wahana hiburan dilengkapi atraksi spektakuler, termasuk di dalamnya adalah roller coaster tercepat di dunia dan merupakan yang pertama di Asia. Semua wahana tersebut memiliki tingkat keamanan dan keselamatan tinggi dengan berstandar internasional dan bersertifikasi.

Akses ke lokasi The Trans Luxury Hotel terbilang mudah karena Kota Bandung terhubung penerbangannya dengan beberapa kota besar lain di Tanah Air seperti Surabaya, Yogyakarta dan Bali. Bandara ini juga melayani penerbangan internasional langsung dari dan ke Singapura serta Kuala Lumpur. Lokasi The Trans Luxury Hotel hanya berjarak 10 km dari pusat kota. Kota Bandung sendiri berjarak sekira 120 km arah tenggara Jakarta dan semakin mudah dilalui dengan Jalan Tol Cipularang sekira 2,5 jam perjalanan. Jarak yang dekat dengan Ibukota ini pula yang menjadikannya ideal untuk menggelar kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, juga pameran.

Pemerintah juga memasukkan Bandung dalam deretan 7 kota unggulan wisata MICE bersama Jakarta, Bali, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Lombok. Bandung dipilih karena cukup dekat dengan Jakarta dan didukung infrastruktur yang tengah gencar dibangun untuk mempermudah aksesnya. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur tol double track, LRT, dan MRT.

