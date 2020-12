Pistol James Bond pada Era Sean Connery Terjual Rp 3,6 M

Sabtu, 5 Desember 2020 | 17:14 WIB

Oleh : Indah Handayani / YUD

Poster film James Bond 007: Dr No. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Pistol yang dipakai mendiang Sean Connery saat berlaga sebagai agen rahasia 007 James Bond dalam film berjudul Dr.No pada 1962 telah terjual melalui lelang seharga US$ 256.000 atau setara dengan Rp 3,6 miliar (kurs 1 US$ setara Rp 14.147).

Dikutip AceShowbiz, awalnya pistol ikonik Walther PP itu dihargai oleh pejabat lelang Julien's sebesar US$ 150.000-200.000. Namun pada 3 Desember 2020, harga jual barang tersebut melebihi ekspektasi karena sempat terpuruk di Beverly Hills, California. Menurut keterangan pejabat setempat, pemilik baru dari senjata yang dinonaktifkan itu ingin tetap anonim, tetapi dia merupakan orang Amerika yang telah lama menjadi penggemar berat 007.

Pistol tersebut hanyalah satu dari 500 item yang diperebutkan di Icons & Idols TRILOGY: Hollywood auction. Aksi stunt pedang Katana yang digunakan oleh Bruce Willis dalam film Pulp Fiction terjual dengan harga US$ 35.200 (Rp 497,9 juta). Angka itu merupakan 35 kali dari perkiraan harga aslinya.

Sorotan lainnya termasuk helm pilot tempur yang dibuat untuk Tom Cruise untuk blockbuster Top Gun pada tahun 1986, terjual seharga US$ 108.000 (Rp 1,5 miliar) dan topi perwira Angkatan Laut putih yang juga dikenakan oleh Cruise pada A Few Good Men pada 1992 laku seharga US$ 9.375 (Rp 132,6 juta).

Hampir 600 memorabilia film ditawarkan untuk dilelang. Mereka termasuk kepala kura-kura ninja Leonardo animatronik busa lateks asli dari film tahun 1993 Teenage Mutant Ninja Turtles III. Ada pula penutup mata hitam yang dikenakan oleh Duke John Wayne dalam perannya yang memenangkan Academy Award sebagai Rooster Cogburn pada 1969 dalam film True Grit. Ada pula berbagai alat peraga dan kostum dari film bergenre populer seperti Terminator 2: Judgment Day dan franchise film Back to the Future, serta memorabilia dari Marilyn Monroe, Greta Garbo, Elizabeth Taylor, Hugh Hefner, Bette Davis, dan banyak lagi.

Sumber:Ace Showbiz