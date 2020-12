Galaxy Movie Studio Berikan Apresiasi Bagi Kreator Muda Indonesia

Senin, 7 Desember 2020 | 21:39 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Galaxy Movie Studio 2020 sudah sampai pada acara puncaknya yaitu ajang penghargaan karya video para finalis yang digelar pada hari ini, Senin (7/12/2020). Samsung Electronics Indonesia berkolaborasi dengan Festival Film Indonesia menghadirkan wadah bagi para insan kreatif Indonesia untuk berkarya dan mengasah kemampuannya dalam menghasilkan video berkualitas film profesional dengan dibekali ponsel pintar Galaxy Note20 Ultra.

Tiga pemenang berhasil memanfaatkan berbagai fitur yang ada untuk menunjukkan kreativitasnya dalam membuat film pendek dan mengesankan para juri yang terdiri dari Nia Dinata, Yandy Laurens dan Dian Sastrowardoyo. Selain itu, satu pemenang favorit pilihan konsumen Indonesia akan mendapatkan hadiah yang tidak kalah menarik.

“Samsung sangat mengapresiasi antusiasme yang ditunjukkan para peserta yang telah mendaftarkan karyanya hingga terpilih 10 finalis yang saat ini akan dianugerahi sebagai karya terbaik. Hal ini semakin menguatkan komitmen Samsung untuk terus memberikan wadah bagi insan kreatif Indonesia untuk menuturkan video bercerita yang menginspirasi," kata Miranda Warokka selaku IT & Mobile Marketing Director, Samsung Electronics Indonesia, Senin (7/12/2020).

"Samsung akan terus berinovasi untuk mendukung segala bentuk kreativitas mereka melalui teknologi mutakhir yang dibenamkan pada smartphone Galaxy untuk memenuhi kebutuhan pengguna, salah satunya dalam menghasilkan karya video selayaknya film.”

Sebagai salah satu smartphone dari lini Galaxy yang menjadi perangkat utama pembuatan karya film pendek para finalis, Galaxy Note20 Ultra dilengkapi berbagai fitur berkualitas yang mendukung proses pembuatan film di setiap fasenya, dari pengembangan ide hingga promosi.

“Di tengah kondisi yang penuh keterbatasan saat ini, saya sangat menghargai semangat untuk tetap produktif dan terus berkarya yang ada pada para kreator muda Indonesia serta dukungan Samsung untuk memberikan kesempatan kepada mereka menghasilkan karya tervaik mereka. Industri perfilman Indonesia tentunya membuka lebar kesempatan bagi siapapun untuk berkarya secara bertanggung jawab dan memberikan karya inspiratif yang dapat dinikmati siapa saja. Langkah-langkah awal seperti ini menjadi penting untuk semakin mengasah kreativitas dan memberikan wadah bagi mereka untuk berekspresi. Saya ucapkan selamat bagi para pemenang, dan untuk semua, teruslah berkarya!” imbuh Ketua Komite Film Festival Indonesia, Lukman Sardi.

Dinilai oleh kelompok juri yang terdiri dari deretan sineas professional tanah air yaitu Nia Dinata sutradara dan produser deretan film ternama diantaranya Arisan!, Janji Joni, Berbagi Suami, Yandy Laurens sutradara kenamaan Keluarga Cemara, dan Dian Sastrowardoyo aktris kebanggaan tanah air yang membintangi Ada Apa Dengan Cinta?, Aruna dan Lidahnya serta Guru-guru Gokil, serta sebagai perwakilan Team Galaxy, inilah daftar pemenang Galaxy Movie Studio 2020:

Best Picture : Lovers trouble oleh Rezy Junio Bernessa

Hadiah : Rp 30.000.000 dan Samsung Galaxy Note20 Ultra

Best Cinematography : Bersua Tak Seirama oleh Hasna Rafida Sari

Hadiah : Rp 20.000.000 dan Samsung Galaxy S20 Ultra

Best Screenplay : I’m Fine Thank You oleh Jeremy Teja Sanger

Hadiah : Rp 15.000.000 dan Samsung Galaxy S20 Ultra

People’s Choice : Pulang ke Rumah oleh Kenza Luthfiani

Hadiah : Samsung Galaxy S20 FE

