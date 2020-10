Depok Kembali Masuk Zona Merah

Senin, 26 Oktober 2020 | 20:18 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / YUD

Depok, Beritasatu.com - Kota Depok kembali masuk ke dalam zona merah penyebaran virus corona. Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, dalam minggu ini sesuai dengan pengumuman rilis dari Satgas Pusat, Kota Depok saat ini berada dalam zona risiko merah tinggi dengan skor 1,56. Sementara pada pekan lalu, Kota Depok berada pada zona oranye dengan skor 1,9.

"Ini sangat fluktuatif ya. Tingginya angka kasus di Depok juga tak bisa dipisahkan dengan daerah lainnya ya. Apalagi Bodebek ini satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain," ujar Dadang di Depok, Jawa Barat, Senin (26/10/2020).

Penambahan kasus saat ini, kata Dadang, terutama terjadi pada klaster keluarga melalui transmisi lokal. Setelah sebelumnya didominasi oleh import case.

"Oleh karena itu, program kami menyasar level keluarga seperti Kampung Siaga Covid-19 dan RW Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS). Saat ini ada 248 RW PSKS. Ada batasan-batasan yang diatur bagi wilayah yang menjadi wilayah RW PSKS," tutur Dadang.

Penetapan RW PSKS ini diatur dalam Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/399/Kpts/Dinkes/Huk/2020, tentang Penetapan Wilayah PSKS Covid-19.

Sejumlah RW PSKS ini tersebar di 11 kecamatan se-Kota Depok. Dengan rincian Kecamatan Sukmajaya sebanyak 43 RW, Beji 26 RW, Pancoran Mas 27 RW, Sawangan 24 RW, Cinere tujuh RW, Limo 17 RW, Cipayung 12 RW, Cilodong 17 RW, Cimanggis 21 RW, Tapos 18 RW, dan Bojongsari 26 RW.

Dalam Surat Keputusan itu ditetapkan jangka waktu status PSKS Covid-19 di ratusan RW tersebut berlaku selama 14 hari. Terhitung mulai dari tanggal 19 Oktober hingga 1 November 2020.

"Pada wilayah PSKS restoran, kafe, rumah makan, tidak melayani pengunjung untuk makan di tempat (dine in). Pelayanan hanya diberikan dengan cara dibawa pulang (take away) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00," ujar Dadang.

Dikatakan Dadang, di luar wilayah PSKS, pelayanan makan di tempat hanya sampai dengan pukul 18.00. Sedangkan untuk pelayanan dibawa pulang (take away) sampai dengan pukul 21.00.

Pembatasan kegiatan usaha restoran, kafe, rumah makan, warung dan usaha sejenis berlaku hingga tanggal 1 November 2020.

Dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB secara Proporsional, Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019, disebutkan bahwa PSKS Covid-19 merupakan pembatasan sosial pada level Kampung Siaga Covid-19 berbasis RW yang dikategorikan zona merah atau memiliki agregat kasus positif Covid-19 tinggi.

Langkah ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Dengan pengaturan dan protokol kesehatan yang ditetapkan.

Terdapat beberapa upaya penanganan dan pencegahan bagi wilayah yang ditetapkan PSKS Covid-19. Meliputi pelacakan kontak kasus positif, sosialisasi dan edukasi masyarakat, sterilisasi rumah dan fasilitas umum di wilayah PSKS.

Selain itu, juga penguatan masyarakat menghadapi masa pandemi Covid-19. Serta membatasi dan melakukan pengawasan keluar masuk orang di lokasi PSKS.

Sementara itu, berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok pada Senin (26/10/2020), kasus konfirmasi positif bertambah sebanyak 83 orang sehingga totalnya menjadi 6858 orang. Sedangkan kasus konfirmasi aktif bertambah empat orang menjadi 1333 orang.

Kemudian, untuk kasus suspek aktif 463 rang. Sedangkan kasus kontak erat aktif tinggal 1125 orang.

Terdapat penambahan kasus pasien yang meninggal sebanyak lima orang. Dengan demikian, jumlah pasien meninggal menjadi 192 orang atau sebanyak 2,80 persen. Sedangkan kasus sembuh mencatat penambahan sebanyak 74 orang sehingga jumlahnya menjadi 5333 orang atau sebesar 77,76 persen.

Kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cimanggis menjadi tiga kecamatan yang memiliki kasus aktif Covid-19 terbesar diantara 11 kecamatan yang ada di Kota Depok. Sedangkan untuk wilayah kelurahan Bojong Pondok Terong, Tugu, Beji, Rangkapan Jaya Baru, Mekarsari, Tanah Baru, Mekar Jaya menjadi wilayah kelurahan dengan kasus aktif Covid-19 terbesar se-Kota Depok.

Pemkot Depok terus mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yaitu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak fisik.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan menjaga pola makan, berolahraga dan istirahat yang cukup.

