5 Manfaat Pendaftaran Merek Bagi Sebuah Bisnis yang Menguntungkan

Rabu, 28 Oktober 2020 | 06:50 WIB

Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pendaftaran merek sangat penting dilakukan demi melindungi brand bisnis Anda. Ini dilakukan untuk mencegah merek agar tidak bisa dipakai oleh sembarangan orang. Anda pasti tidak mau merek yang sudah dibangun sejak lama dan susah payah, tiba-tiba direbut oleh orang lain begitu saja. Oleh karena itu, perlu memahami apa saja manfaat pendaftaran merek bagi bisnis.

Sebagai pengusaha pemula, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengembangkan merek. Fungsi merek dagang yang paling utama adalah sebagai tanda pengenal dan alat promosi. Merek yang dibranding memiliki kualitas bagus pasti lebih mudah dipercaya oleh konsumen.

Berikut beberapa Keuntungan dan manfaat pendaftaran merek bagi bisnis:

1. Mendapatkan Perlindungan

Sebuah merek baru bisa mendapat perlindungan secara hukum sesudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat dari Menteri Hukum dan HAM. Itu berarti, selama merek belum didaftarkan maka berstatus umum dan tidak mendapat perlindungan.

Semua orang bisa bebas menggunakannya dan pemilik asli tidak bisa menuntut secara hukum apabila terjadi pencurian. Sistem seperti ini dikenal dengan istilah konstitutif. Kondisinya berubah ketika Anda sudah mendaftarkan sebuah merek.

Negara akan memberi hak eksklusif kepada pemilik dan melindungi secara penuh untuk 10 tahun kedepan sejak tanggal penerimaan. Setelah itu, pendaftaran merek perlu diperpanjang.

BACA JUGA Strategi Merek Sepatu Lokal Bertahan di Tengah Pandemi

Hal ini sudah ditetapkan oleh UU No. 19 Tahun 1992, UU No. 14 Tahun 1998 dan UU No. 15 Tahun 2001.

Pada sistem pendaftaran konstitutif, prinsip yang berlaku untuk penerimaan merek adalah siapa cepat dia dapat (first to file). Siapapun pihak yang mendaftar lebih dahulu maka diterima pendaftarannya. Tujuannya adalah mencegah pendomplengan, pemalsuan dan kesamaan dengan milik orang lain.

2. Memiliki Identitas Produk

Manfaat daftar merek berikutnya adalah membuat bisnis Anda memiliki identitas. Seperti yang sudah dijelaskan pada UU Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut UU tersebut, merek adalah tanda yang bisa ditampilkan secara grafis berupa logo, gambar, angka, nama, huruf, susunan warna dan kata. Baik dalam bentuk suara, 2 atau 3 dimensi, hologram maupun kombinasi dua unsur atau lebih sebagai pembeda sebuah produk dan jasa.

BACA JUGA Merek Tiongkok Kuasai 73,3 Persen Pasar Smartphone Indonesia

Sekarang, setiap produk atau layanan baru yang Anda luncurkan memiliki identitas. Identitas tersebut bergantung pada strategi branding di masyarakat. Apakah Anda memperkenalkan merek sebagai produsen yang harganya murah, mengedepankan kualitas atau banyak memberikan bonus.

3. Pembeda dengan Produk Lain

Sekarang coba Anda bayangkan apa yang terlintas di pikiran ketika melihat label Xiaomi, Apple, ROG dan Samsung? Setiap merek pasti memiliki daya tarik tersendiri di benak konsumen. Bukankah Anda juga ingin memiliki merek bisnis yang dikenal luas oleh masyarakat dengan karakteristik tertentu. Maka dari itu, sejak awal merintis usaha penting memikirkan untuk mendaftar merek.

4. Memperoleh Hak Eksklusif

Setelah berhasil mendaftarkan merek, sekarang brand bisnis Anda dilindungi sepenuhnya oleh UU Merek dan Indikasi Geografis. Tidak ada pihak yang bisa menggunakan nama merek secara sembarangan dan Anda bisa menuntut secara hukum apabila terjadi pencurian. Apabila Anda mengizinkan merek bisnis digunakan oleh pihak lain, maka dilakukan dengan memberi izin resmi.

5. Merasakan Nilai Ekonomis

Merek yang berhasil melakukan branding dengan baik biasanya memiliki basis konsumen besar dan lebih mudah diterima masyarakat setiap merilis produk baru. Secara umum, produk yang tidak memiliki merek atau identitas biasanya kurang dipercaya oleh calon konsumen.

Ulasan mengenai manfaat pendaftaran merek di atas bisa memerlihatkan berbagai keuntungan yang bakal diperoleh dengan mendaftarkan merek atau brand yang pada akhirnya berdampak positif terhadap bisnis yang dijalankan.

Sumber:BeritaSatu.com