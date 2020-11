Djoko Tjandra Diperingatkan Tidak Suap Hakim Pengadilan Tipikor

Senin, 2 November 2020 | 20:37 WIB

Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Damis mengingatkan terdakwa perkara dugaan suap pengurusan fatwa MA dan penghapusan red notice, Djoko Tjandra untuk tidak menyuap hakim yang menangani perkaranya. Hal ini lantaran Djoko Tjandra yang didakwa menyuap dua jenderal polisi untuk menghapus namanya dari daftar red notice Polri dan menyuap Jaksa Pinangki untuk mengurus fatwa hukum Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung.

"Kami peringatkan untuk tidak melakukan suap-menyuap dan sebagainya," kata Hakim Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2020).

Hakim Damis yang juga Ketua PN Jakpus mengingatkan Djoko Tjandra untuk tidak mempercayai pihak manapun yang mengklaim bisa memuluskan perkaranya. Damis menegaskan, pihak manapun yang mengklaim bisa mengurus perkara Djoko Tjandra merupakan bentuk penipuan.

"Saya tidak melakukan suap menyuap dan sebagainya. Siapapun yang mengatakan bahwa menguruskan perkara saudara atas nama majelis hakim itu adalah kebohongan, itu tidak mungkin," tegasnya.

Peringatan itu disampaikan Hakim Damis sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan terhadap Djoko Tjandra. Majelis hakim meminta Djoko Tjandra untuk mendengarkan secara cermat dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Djoko Tjandra didakwa dalam dua perkara yakni, perkara suap pengurusan fatwa di MA dan perkara suap penghapusan namanya dalam red notice interpol Polri.

"Saudara dengarkan baik-baik apa yang dibacakan penuntut umum, silakan penuntut umum," tegas Hakim Damis.

Djoko Tjandra didakwa menyuap dua jenderal polisi yakni, Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri sebesar SGD 200 ribu dan USD 270 ribu dan Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kabiro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri sebesar USD 150 ribu agar namanya terhapus dari Daftar pencarian Orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Suap itu diberikan Djoko Tjandra kepada Napoleon dan Prasetijo melalui perantara Tommy Sumardi.

"Terdakwa turut serta melakukan dengan H. Tommy Sumardi yaitu memberi uang sejumlah SGD 200.000 dan USD 270.000 kepada Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte dan memberi uang sejumlah USD 150.000 Brigadir Jenderal Polisi Prasetijo Utomo," ungkap Jaksa Wartono.

Dengan suap dari Djoko Tjandra, Napoleon selaku Kadiv Hubinter Polri menerbitkan surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kemkumham. Surat yang diterbitkan yaitu surat dengan nomor : B/1000/IV/2020/NCB-Div HI, tanggal 29 April 2020; surat nomor : B/1030/IV/2020/NCB-Div HI tanggal 04 Mei 2020; dan surat nomor : B/1036/IV/2020/NCB-Div HI tgl 05 Mei 2020.

"Dengan surat-surat tersebut pada tanggal 13 Mei 2020, pihak Imigrasi melakukan penghapusan status DPO atas nama Djoko Soegiarto Tjandra dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi," katanya.

Selain menyuap dua jenderal polisi, Djoko Tjandra juga didakwa memberikan suap sejumlah USD 500 ribu dari yang dijanjikan USD 1 juta kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung. Suap itu diberikan kepada Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Djoko Tjandra berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga Djoko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

"Uang sebesar USD500.000 dari sebesar USD1.000.000 yang dijanjikan oleh Terdakwa Djoko Soegiarto Tjandra sebagai pemberian kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Pegawai Negeri atau selaku Penyelenggara Negara dalam kedudukannya sebagai Jaksa dengan jabatan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut,berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya," kata Jaksa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Djoko Tjandra didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2) KUHP.

Sumber:BeritaSatu.com