Pemerintah: Informasi Tak Boleh Jadi Racun Dalam Jiwa

Kamis, 12 November 2020 | 18:40 WIB

Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Widodo Muktiyo mengemukakan informasi yang diterima siapapun, hendaknya tidak menjadi racun dalam jiwa atau pikiran (poison for the soul or mind) tetapi harus menjadi makanan dalam jiwa (food for the soul). Karena jika menjadi racun akan merusak kehidupan masyarakat. Sebaliknya jika menjadi makanan akan membantu perubahan peradaban manusia.

“Kalau menjadi racun dalam jiwa kita, akhirnya kohesif sosial kita terdegradasi. Bahkan bisa menimbulkan konflik komunal dan horizontal,” kata Widodo dalam diskusi webinar bertema "Menjamin Hak Pilih dan Kesehatan Pemilih" di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

BACA JUGA Ini 9 Hoax dan Fakta UU Cipta Kerja

Webinar itu merupakan kerjasama Beritasatu Media Holding dengan Kominfo dan Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Widodo menyebut di era digitalisasi seperti sekarang, ditambah adanya revolusi industri 4.0, terjadi luberan informasi dalam masyarakat. Dia mengutip filsuf Perancis Simone Wes yang menyebut informasi yang hadir bisa menjadi makan tetapi sekaligus racun dalam jiwa. Apalagi dalam era digitalisasi seperti sekarang, kegiatan tatap muka akan minimalisir sedemikian rupa. Namun meski kegiatan tatap muka berkurang, tetapi informasi yang hadir sangat banyak dan berlimpah. Hal itu karena informasi hadir lewat gadget atau laptop yang dipegang tiap individu. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus cerdas dan bijaksana memilih informasi.

BACA JUGA Polri Tangkap Penyebar Hoax UU Cipta Kerja

“Kita mendorong konsep-konsep informasi sebagai makanan dalam jiwa (food for the soul),” ujar Widodo.

Dia menyebut dalam konteks Pilkada Serentak 2020, dua sisi informasi tersebut juga hadir. Hal itu lalu melahirkan pro dan kontra terkait pelaksanaan Pilkada. Kemudian ada hoaks atau berita bohong yang berseliweran.

Dia menegaskan sikap pemerintah sudah jelas yaitu melanjutkan tahapan Pilkada Serentak di tengah pandemi Covid-19. Keputusan sudah diambil yaitu pencoblosan dilakukan tanggal 9 Desember 2020. Dalam konteks itu, tugas Kominfo adalah melahirkan narasi-narasi positif terkait pelaksanaan Pilkada. Kominfo berusaha melahirkan informasi sebagai makanan dalam jiwa dan mencegah atau menghapus berita-berita hoax yang bisa menjadi racun bagi masyarakat.

Sumber:BeritaSatu.com