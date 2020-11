Kominfo: Masyarakat Sekarang Jadi Pemburu Informasi

Kamis, 12 November 2020 | 18:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Widodo Muktiyo mengemukakan perilaku masyarakat sekarang adalah bukan lagi sebagai pencari atau pemburu tatanan kebersamaan (hunting society), tetapi berkembang menjadi pemburu informasi (information society). Artinya, yang menjadi dominan dalam perilaku masyarakat adalah memburu sebanyak-banyaknya informasi. Sementara urusan membangun kebersamaan (society) dilupakan.

“Kalau dulu, masyarakat menjadi hunting society. Sekarang, dalam revolusi industri 4.0, masyarakat menjadi information society,” kata Widodo dalam diskusi webinar bertema Menjamin Hak Pilih dan Kesehatan Pemilih di Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Webinar itu merupakan kerja sama Beritasatu Media Holdings dengan Kominfo dan Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Ia menjelaskan pada awalnya, masyarakat menjadi hunting society. Kemudian terjadi revolusi industri 1.0 maka perilaku masyarakat berubah menjadi agrarian society. Kemudian terjadi lagi revolusi industri 2.0 dan 3.0, masyarakat berubah menjadi masyarakat industri. Masuk revolusi industri 4.0, masyarakat berubah menjadi information society. Bahkan sekarang, masyarakat sebagai super smart society, di mana semua kegiatan manusia mulai menggunakan teknologi berupa robot atau jenis lainnya.

Dia menyebut ada ironi dalam perkembangan masyarakat sekarang. Satu sisi, informasi yang datang sangat banyak dan berlimpah. Namun di sisi lain, informasi itu kemudian melahirkan dua sisi yaitu racun dalam jiwa atau pikiran (poison for the soul or mind) dan makanan dalam jiwa (food for the soul). Dalam kondisi terjadi luberan informasi, masyarakat diharapkan tidak menjadikan informasi sebagai poison for the soul or mind tetapi lebih menjadi food for the soul.

“Jadi ternyata terjadi perilaku baru dalam masyarakat yaitu menjadi hunting information, bukan hunting society. Bahkan menjadi super smart society. Informasi saat ini tidak lagi mengetuk jendela kita, tetapi informasi yang memang kita buka dengan gadget kita. Artinya adalah masyarakat punya keatifkan lebih dalam dapatkan informasi karena sudah ada di gadget,” tutur Widodo.

Dia menambahkan perilaku masyarakat yang hunting information melahirkan era post truth. Dalam era ini, kebenaran, fakta, dan bukti tidak terlalu penting lagi sepanjang narasi, cerita, dan pemikiran diterima berdasarkan kesamaan pandangan, pikiran, dan keyakinan. Kemudian tumbuh subur cara-cara manipulatif dan menyihir orang untuk mempercayainya berdasarkan prinsip-prinsip di luar penalaran dan akal sehat.

“Implikasi lainnya adalah masyarakat adalah konsumen, produsen, sekaligus distributor informasi melalui maraknya media sosial,” tutup Widodo.

