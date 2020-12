Fantastis, Pengobatan Satu Pasien Covid-19 Habiskan Rp 184 Juta Per Hari

Selasa, 1 Desember 2020 | 19:29 WIB

Oleh : Dina Manafe / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Penyakit Covid-19 yang sebabkan oleh virus SARS Cov-2 tidak hanya menyebabkan angka kesakitan dan kematian, tetapi juga pembiayaan yang besar. Satu pasien Covid-19 menghabiskan biaya pengobatan rata-rata Rp 184 juta setiap harinya.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Subuh mengatakan, perawatan pasien Covid-19 memang menelan biaya besa. Hal ini karena pasien Covid-19 memerlukan perawatan secara khusus.

“Kalau memerlukan perawatan misalnya ICU itu satu hari Rp 15 juta, apalagi menggunakan ventilator. Kemudian apabila ada penyakit penyerta, ditambah lagi rata-ratanya menjadi Rp 17 juta per hari,” kata Subuh pada dialog bertema “Vaskinasi : Pencegahan vs Pengobatan” yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12/2020).

Berdasarkan Permenkes 446 tahun 2020, biaya tertinggi perawatan pasien Covid-19 per hari adalah Rp 16,5 juta. Ini untuk biaya perawatan di ICU dan ruang isolasi bagi pasien suspek maupun konfirmasi positif dengan penyakit komorbid atau komplikasi. Sedangkan untuk pasien tanpa komorbid atau komplikasi yang dirawat di ICU dan ruang isolasi biayanya Rp 15,5 juta. Biaya paling rendah untuk pasien Covid-19 sebesar Rp 7,5 juta per hari. Ini untuk perawatan pasien suspek ataupun konfirmasi positif yang membutuhkan perawatan di ruang isolasi tekanan negatif ataupun non ventilator tanpa ventilator.

Menurut Subuh, semua biaya ini menjadi tanggung jawab negara. Tetapi kemampuan negara pun ada batasnya. Oleh karena menurut Subuh semua sumber yang ada perlu dioptimalkan untuk menghindari sakit dan biaya perawatan yang mahal.

Dalam ilmu ekonomi kesehatan dikenal istilah externality, dan vaksin termasuk dalam externality positif. Nilai externality pada vaksin ini sangat besar, karena vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga orang lain.

Analoginya seperti faktor externality yang ada pada lampu jalan. Ketika terpasang pencahayaan di jalan, kejahatan menurun dan kecelakaan jadi terhindarkan. Ini contoh externality di luar bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan faktor externality positif adalah upaya-upaya pencegahan yang dilakukan, salah satunya adalah vaksinasi atau imunisasi sebagai perlindungan spesifik.

Subuh mengatakan, pandemi Covid-19 membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat. Tidak hanya kesehatan tapi juga berdampak bagi ekonomi dan sosial. Intervensi pemerintah terhadap kesehatan masyarakat bertujuan agar warga negara tetap sehat dan produktif. Oleh karena itu masyarakat perlu menyadari bahwa kesehatan adalah aset terpenting dan merupakan investasi masa depan. Upaya-upaya pencegahan menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan program pemerintah.

Dari kacamata ekonomi, pandemi Covid-19 harus dikendalikan karena sumber daya di bidang kesehatan maupun anggaran pemerintah terbatas. Oleh karena itu upaya menyehatkan masyarakat pun harus diprioritaskan,

“Saya kira pemerintah kita sudah all out, dari sektor kesehatan dananya begitu besar, stimulus perekonomian juga dananya besar. Tujuannya satu, ingin menyehatkan individu, karena kalau individu sehat, akan membuat produktivitas meningkat, sehingga pendapatan individu meningkat, dan berdampak pendapatan negara juga ikut meningkat. Jadi dengan melindungi kesehatan kita juga melindungi negara,” kata Subuh.

Setiap orang perlu menyadari bahwa kesehatan mereka adalah aset terpenting, dan juga menyadari kesehatan adalah investasi jangka panjang. Menjawab keraguan sebagian masyarakat mengenai vaksin, menurut Subuh, ada 1620 relawan yang menjadi subjek uji klinik vaksin Covid-19 fase III di Bandung tidak menemui kendala yang berarti. Itu artinya vaksin Covid-19 tersebut sejauh ini baik.

Pemerintah juga akan mendatangkan vaksin dari luar negeri yang sudah selesai melakukan uji klinik fase III. Pemerintah juga sudah melakukan simulasin sebagai bentuk uji coba untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat. Di Bogor, Presiden terlibat langsung dalam simulasi, dan di Kerawang Wakil Presiden. Itu artinya pemerintah sangat serius mempersiapkan diri, sehingga nanti ketika vaksin datang kita sudah siap melakukan vaksinasi.

Meski nantinya vaksin dari luar negeri akan tiba, program vaksinasi ini perlu proses terlebih dahulu, terutama mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Negara memiliki kewenangan tersendiri dan otorisasi mandiri untuk memberikan izin peredaran suatu obat, tapi tentu mengedepankan azas kehati-hatian dengan mempertimbangkan keamanan, efektivitas, dan kehalalannya,” ucap Subuh.

Pada saat ini pemulihan kesehatan dan ekonomi bisa dilakukan dengan menjaga budaya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebab tanpa upaya seperti ini maka pemulihan ekonomi Indonesia sangat sulit.

Sumber:BeritaSatu.com