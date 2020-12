Tangkap Peluang Ekspor, Indonesia Masih Tertinggal

Jumat, 4 Desember 2020 | 16:40 WIB

Oleh : Herman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo mengingatkan agar hasil neraca perdagangan periode Januari–Oktober 2020 yang mengalami surplus US$ 17,07 miliar tidak membuat kita cepat puas. Pasalnya masih banyak potensi pasar ekspor yang belum tergarap dengan maksimal.

“Kita juga masih tertinggal dibandingkan negara lain dalam menangkap peluang ekspor,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara Pelepasan Ekspor produk Indonesia ke pasar global yang dipusatkan di Lamongan, Jawa Timur, Jumat (4/12/2020).

Jokowi mencontohkan, pada 2019 Indonesia merupakan produsen kopi terbesar nomor empat di dunia setelah Brasil, Vietnam dan Kolombia. Namun, Indonesia hanya menjadi eksportir kopi terbesar ke-8 di dunia. Indonesia kalah dengan Brasil, Swiss, Jerman, Kolombia bahkan Vietnam.

“Potret kinerja ekspor kopi Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan Vietnam yang pada 2019 mencapai US$ 2,22 miliar. Sementara, kinerja ekspor kopi Indonesia di tahun 2019 sebesar US$ 883,12 juta,” papar Jokowi.

Begitu pula dengan komoditi ekspor yang lain, Indonesia masih tertinggal. Misalnya, Indonesia menjadi produsen garmen terbesar ke-8 di dunia. Namun, pada kenyataannya Indonesia menduduki peringkat ke-22 eksportir garmen terbesar di dunia.

"Lalu kita menjadi produsen kayu ringan terbesar di dunia, termasuk untuk jenis kayu sengon dan kayu jabon. Tetapi menjadi eksportir home decor ke-19 terbesar di dunia. Bahkan kita kalah dengan Vietnam, dan kita hanya menduduki peringkat ke-21 terbesar dunia untuk ekspor produk furnitur,” paparnya.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai produsen produk perikanan terbesar kedua di dunia. Namun, ekspor ikan dari Indonesia masih berada di peringkat ke-13 di dunia. "Inilah fakta-fakta yang perlu saya sampaikan. Saya melihat ketertinggalan tak harus buat pesimis. Tak ada jalan lain bagi kita selain melakukan perbaikan," ujar Jokowi.

Menurutnya, diperlukan reformasi besar-bearan pada ekosistem berusaha bagi eksportir Indonesia. Satu persatu persoalan yang menghambat kinerja ekspor harus dicermati dan dicarikan solusinya.

“Regulasi yang rumit, segera kita sederhanakan. Prosedur birokrasi yang menghambat juga segera dipangkas. Saya ingatkan juga untuk dilakukan percepatan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif, terutama dengan negara-negara potensial yang menjadi pasar produk ekspor kita,” kata Jokowi.

Berbagai perjanjian perdagangan yang sudah ada menurutnya juga harus terus dioptimalkan sambil mencari pasar-pasar baru di negara-negara non tradisional, sehingga pasar ekspor Indonesia semakin luas.

“Atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center harus mampu menjadi market agent, melakukan market intelligence. Daya saing eksportir khususnya usaha kecil dan menengah harus terus ditingkatkan, menggandeng UMKM di Indonesia menjadi satu kesatuan yang kuat untuk memenuhi order buyers,” kata Jokowi.

Sementara itu terkait acara Pelepasan Ekspor produk Indonesia ke Pasar Global yang dipusatkan di Lamongan, Jawa Timur, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan, kegiatan ekspor ini diikuti oleh 79 perusahaan non UKM dengan total ekspor mencapai US$ 1,63 miliar atau setara Rp 23,56 triliun, dan 54 UKM dengan total ekspor mencapai US$ 12,29 juta atau setara Rp 178,15 miliar.

“Dari 79 perusahaan non UMKM, ada satu perusahaan yang berhasil pertama kali melakukan ekspor perdana, dan terdapat tujuh perusahaan dengan diversifikasi produk baru,” kata Agus Suparmanto.

Sedangkan untuk 54 UMKM yang melakukan ekspor, tujuh UMKM merupakan eksportir perdana, dan 11 UMKM dengan diversifikasi produk baru. Produk Indonesia ini diekspor ke lebih dari 90 negara di dunia.

Sumber:BeritaSatu.com