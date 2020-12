Menkes: Sasaran Penerima Tergantung Ketersediaan Vaksin Covid-19

Kamis, 10 Desember 2020 | 22:10 WIB

Oleh : Dina Manafe / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Guna menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap Covid-19, vaksinasi atau imunisasi dapat diberikan kepada 70% sampai 80% dari total sasaran. Namun cakupan imunisasi ini pun tetap memertimbangkan kecukupan vaksin. World Health Organization (WHO) The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) bahkan merekomendasikan cakupan imunisasi bisa di bawah 50%.

“WHO SAGE merekomendasikan 1% sampai 10%, 11% sampai 20%, dan 21% sampai 50%. Semua itu tergantung dari ketersediaan vaksin di dunia dan yang bisa kita dapatkan,” kata Menkes dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR mengenai kesiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Kamis (10/12/2020).

Menurut Menkes, berdasarkan target pemerintah sasaran imunisasi kepada 67% dari 167 juta penduduk Indonesia berusia 18-59 tahun atau sekitar 107 juta orang. Ini sesuai dengan rekomendasi Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Masih berdasarkan rekomendasi ITAGI, menurut Menkes, vaksinasi dapat dberikan kepada garda terdepan, yaitu tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan pada awal ketersediaan vaksin dan dilanjutkan secara bertahap pada kelompok berisiko lainnya.

Pada kelompok penduduk lanjut usia, pasien dengan komorbid, ibu hamil, dan ibu menyusui, pemberian vaksin Covid-19 hingga saat ini belum ada data pendukung keamanannya. Oleh karena itulah pemberian vaksin saat ini masih diprioritaskan untuk usia produktif 18-59 tahun sebagaimana subyek penelitian atau uji klinik fase 3 vaksin Covid-19 Sinovac.

ITAGI juga merekomendasikan agar penyediaan vaksin dalam bentuk kemasan multidosis. Ini penting untuk optimalisasi kapasitas rantai dingin dan indeks pemakaian yang lebih efektif. Rekomendasi lainnya, perlu adanya komunikasi publik dengan merilis hasil uji klinik vaksin Covid-19 di Indonesia dan ada testimoni mengenai keamanan dan kualitas vaksin. Untuk vaksinasi nasional disarankan sebaiknya tidak banyak jenis sehingga mengurangi terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Terkait jenis vaksin, Menkes mengatakan, pihaknya telah menetapkan enam jenis vaksin yang disetuhui untuk dipergunakan di Indonesia. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) 9860 tahun 2020 yang diteken Menkes pada 3 Desember 2020, enam jenis vaksin tersebut ialah diproduksi oleh PT Biofarma (Sinovac), Astra Seneca, Sinopharm (China National Pharmaceutical Group Corporation), Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Bio Farma mengatakan untuk tahap awal baru menggunakan vaksin Sinovac. Selain 3 juta dosis vaksin jadi, secara bertahap juga akan datang vaksin dalam bentuk bahan baku sekitar 45 juta dosis. Sebanyak 15 juta dosis di antaranya dalam bentuk bahan baku tiba Desember 2020, dan 30 juta lagi di Januari 2021.

