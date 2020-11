Termasuk Menteri Berkinerja Baik, Legislator: Erick Thohir Dipercaya Karena Kinerjanya

Selasa, 10 November 2020 | 15:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masuk jajaran lima Menteri yang dianggap memiliki kinerja tebaik pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indo Barometer mengenai “Kinerja 1 Tahun Jokowi-Maruf Amin dan Covid-19 di Indonesia” yang dirilis pada Rabu (4/11/2020).

Hasil survei secara berurutan kelima menteri tersebut antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebanyak 29,3 persen, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebanyak 16,3 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebanyak 15,2 persen, Menteri BUMN Erick Thohir sebanyak 12,2 persen, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebanyak 8,8 persen.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Muhammad Toha mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir dipercaya masyarakat karena terlihat kinerjanya dan memang sudah selayaknya masuk dalam menteri yang berkinerja baik.

“Menurut saya baguslah, pas itu, Menteri BUMN itu termasuk yang berkinerja baik. Saya memberikan nilai 8 dari 10,” kata Toha, Selasa (10/11/2020).

Menurut Toha, ada beberapa alasan yang membuat mantan bos tim elite Serie-A Italia Intermilan itu dipercaya masyarakat memiliki kinerja baik, diantaranya adalah Erick terus meningkatkan kinerja perusahaan plat merah yang sehat, dan tidak segan akan memangkas BUMN yang sudah tidak produktif.

“Memangkas BUMN yang istilahnya La Yahya Wala Yamut, sudah hidup segan, mati tidak mau itu berturut-turut ya kan,” kata Toha.

Lanjut Toha, kebijakan Erick yang mengholding beberapa perusahaan BUMN dalam satu klaster yang saling bersinergi, juga mereformasi birokrasi Kementerian BUMN serta bermitra baik dengan DPR merupakan poin yang mengangkat kinerja Erick Thohir.

“Juga pengelolaan di BUMN sendiri itu kan, birokrasinya kan sudah simple kemudian bermitra baik juga dengan DPR,” ungkapnya.

Kemudian Toha juga menanggapi adanya kritik yang menyerang kebijakan Erick, merupakan hal yang wajar saja, sebab jabatan menteri adalah jabatan politis. Toha berkata, mereka yang mengkritik bisa saja karena kepentinganya tidak terakomodir.

“Biasakan politik, mereka yang tidak terakomodasi kan pasti begitu, bisa jadi karena kepentingan mereka tidak di akomodir, kan politik,” bebernya.

Namun, Toha memberikan saran agar Erick tetap fokus bekerja secara profesional, meskipun juga harus mengurus dan mempertimbangkan sisi politiknya.

“Saya pikir on the track saja, profesional saja, artinya ketika profesional itu apapun yang mengkritik, apapun yang menjadi ketidakpuasan kan bisa diluruskan dengan argumentasi profesional, the right man on the right place gitu,” tuntasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengungkapkan alasan kenapa Erick Thohir masuk daftar sebagai menteri kinerja bagus karena dianggap publik pintar/intelektual. Banyak program terobosan (visi misi ke depan). Cara kerjanya bagus. Mempunyai hasil kerja nyata dan keputusannya tegas dan lugas.

Kata Qodari, terdapat lima alasan utama publik menilai seorang menteri memiliki kinerja bagus antara lain pintar atau intelektual, mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus, keputusannya tegas dan lugas, mempunyai hasil kerja nyata dan banyak program terobosan terkait visi misi ke depan.

"Lima alasan terbesar publik menilai kinerja menteri bagus adalah: pintar/intelektual (cerdas) (20,8%), mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus (10,2%), keputusannya tegas dan lugas (10,2%), mempunyai hasil kerja nyata (6,6%), dan banyak program terobosan (visi misi ke depan) (6.4%)," kata Qodari.

Survei Indo Barometer dilaksanakan kepada 1.200 responden di 34 provinsi dengan margin of error kurang lebih 2.83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun responden survei merupakan masyarakat yang berusia minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah dan dipilih dengan metode multistage random sampling.

